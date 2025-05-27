Выплаты беременным школьницам ввели в Алтайском крае

Кроме них субсидию смогут получить студентки техникумов, колледжей и высших учебных заведений

27 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Минсоцзащиты Алтайского края 12 мая выпустило приказ о назначении единовременной выплаты по беременности ученицам школ, студенткам техникумов, колледжей и высших учебных заведений. Документ, утвержденный приказом ведомства, выложен на портале официального опубликования правовых актов.

В приказе перечислены условия выплаты. Так, у беременной должно быть гражданство России, она должна проживать на территории Алтайского края, наблюдаться по беременности не менее 12 недель и обучаться очно. Размер выплаты не указан. Выплачивать деньги будут в случае, если беременная обратилась с заявлением до 31 декабря 2027 года.

Напомним, что Алтайский край – не первый регион, где есть подобная выплата. В Орловской области школьницам при постановке на учет будут платить по 100 тысяч рублей, а в Брянской области – 150 тысяч рублей. В Кузбассе выплата составляет 100 тысяч рублей.

Ранее председатель общероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив", уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала инициативу властей. В беседе с amic.ru она отметила, что выплаты в 100 тысяч рублей никак не подстегнут желание девочек-подростков становиться мамами в юном возрасте.