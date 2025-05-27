Выплаты беременным школьницам ввели в Алтайском крае
Кроме них субсидию смогут получить студентки техникумов, колледжей и высших учебных заведений
27 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Минсоцзащиты Алтайского края 12 мая выпустило приказ о назначении единовременной выплаты по беременности ученицам школ, студенткам техникумов, колледжей и высших учебных заведений. Документ, утвержденный приказом ведомства, выложен на портале официального опубликования правовых актов.
В приказе перечислены условия выплаты. Так, у беременной должно быть гражданство России, она должна проживать на территории Алтайского края, наблюдаться по беременности не менее 12 недель и обучаться очно. Размер выплаты не указан. Выплачивать деньги будут в случае, если беременная обратилась с заявлением до 31 декабря 2027 года.
Напомним, что Алтайский край – не первый регион, где есть подобная выплата. В Орловской области школьницам при постановке на учет будут платить по 100 тысяч рублей, а в Брянской области – 150 тысяч рублей. В Кузбассе выплата составляет 100 тысяч рублей.
Ранее председатель общероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив", уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала инициативу властей. В беседе с amic.ru она отметила, что выплаты в 100 тысяч рублей никак не подстегнут желание девочек-подростков становиться мамами в юном возрасте.
08:04:48 27-05-2025
Ща школота начнет плодить нищету!
08:14:52 27-05-2025
даёшь по 2 ребёнка к окончанию школы!
08:19:41 27-05-2025
Прочитал бы я это примерно лет 10 назад, просто бы сгорел со стыда, наверное. А сейчас это всё в порядке вещей для государства. Я имею в виду школу хотя бы. Ребята, как говорится, рука-лицо((((((.
08:47:20 27-05-2025
Гость (08:19:41 27-05-2025) Прочитал бы я это примерно лет 10 назад, просто бы сгорел со... мне и сейчас стыдно, читая такое.
08:28:42 27-05-2025
мир уже никуда не катится, он уже докатился
09:18:16 27-05-2025
Гость (08:28:42 27-05-2025) мир уже никуда не катится, он уже докатился...
А причем тут ВЕСЬ мир?
09:33:53 27-05-2025
Гость (09:18:16 27-05-2025) А причем тут ВЕСЬ мир? ... при том, что всё это творится в мире, в стране, на планете земля. Ответ достаточно ясен?
10:55:49 27-05-2025
Гость (09:33:53 27-05-2025) при том, что всё это творится в мире, в стране, на планете з...
Не пиши бред! Ты дальше АК навряд ли выезжал и навряд ли когда-то выедешь!
14:42:20 27-05-2025
Гость (10:55:49 27-05-2025) Не пиши бред! Ты дальше АК навряд ли выезжал и навряд ли... так и во всем мире не редкость уже лет 5000 беременная в возрасте от 16 лет! половозрелость наступает в 12 лет, это природа.
20:16:36 27-05-2025
Гость (10:55:49 27-05-2025) Не пиши бред! Ты дальше АК навряд ли выезжал и навряд ли...
Мечта селян выехать из своей деревни и отравлять жизнь всем окружающим. Где им до всего мира. Поездка в зоопарк Новосибирска - это главное событие их жизни! Да и у большинства барнаульцев так. Горный, Новосибирск в основном дача в Кислухе. И вот и все!
20:25:22 27-05-2025
Гость (20:16:36 27-05-2025) Мечта селян выехать из своей деревни и отравлять жизнь в... А на основании чего вы такой тупой вывод сделали? На основании своей жизни или в поддержку не менее тупого коммента, про невыездных жителей АК?
11:30:41 28-05-2025
Гость (20:16:36 27-05-2025) Мечта селян выехать из своей деревни и отравлять жизнь в... Говоришь о других, думаешь о себе.
14:12:02 28-05-2025
Гость (10:55:49 27-05-2025) Не пиши бред! Ты дальше АК навряд ли выезжал и навряд ли... Не ты, а Вы! И да, выезжала конечно. Ваш комментарий смешон
20:10:11 27-05-2025
Гость (08:28:42 27-05-2025) мир уже никуда не катится, он уже докатился... В мире такого нет. В мире есть залёты у несовершеннолетних, но их не стимулирует государство как здесь. Очень стыдно за такое.
08:41:02 27-05-2025
А те, кто сидит за развращение малолетних получат свободу и "талоны на усиленное питание"? Или орден за демографический прорыв?
08:43:59 27-05-2025
Гость (08:41:02 27-05-2025) А те, кто сидит за развращение малолетних получат свободу и ... хороший вопрос, я бы сказала: отличный! Вот жаль, что без ответа останется.
11:31:16 27-05-2025
Гость (08:41:02 27-05-2025) А те, кто сидит за развращение малолетних получат свободу и ... За развращение никто не отменял наказание. Тут соблюдать облико морале-пусть сидит, а мы будем его содержать. Мы же не дикари в конце концов отпускать таких на волю.
08:50:42 27-05-2025
и в наше время все это было. и на третьем курсе пузатые бабы ходили.
ну как бы да, из каждого утюга об этом не рассказывали.
живот в институте не был предметом для гордости, а в школе этого просто стыдились.
14:43:47 27-05-2025
Гость (08:50:42 27-05-2025) и в наше время все это было. и на третьем курсе пузатые баб... в СССР 30 проц первых родов от 17-19 лет, и что?? вы дикий??
08:51:46 27-05-2025
караул................................
08:53:36 27-05-2025
Позорище
Докатились.
08:57:13 27-05-2025
Какая дурь. Этими выплатами уошным школьницам демографию решили поправить? Дно
09:13:52 27-05-2025
Скоро буду добавлять баллы за ЕГЭ за каждого ребенка.
09:14:30 27-05-2025
Вот это я понимаю реальные шаги в демографической политике. Узбеки и беременные школьницы , просто и гениально
09:42:42 27-05-2025
Скоро многоженство и многомужество узаконят.
10:00:16 27-05-2025
Щас цыгане с таджиками начнут, на перегонки?
10:11:40 27-05-2025
Такой ажиотаж на рождение только после 24 февраля начался. Губерам уже KPI показатель ВВП сделал.
Это хорошо, конечно. Нужно рожать, но не в такой манере, как сейчас это все преподносят.
Не помню, кто из думцев сказал: «Вы рожайте, а государство воспитает».
10:18:01 27-05-2025
школьнице деньги, отцу срок. так должно быть.
10:31:58 27-05-2025
гость (10:18:01 27-05-2025) школьнице деньги, отцу срок. так должно быть.... отцу 1,5 млн и на сво
14:44:39 27-05-2025
Гость (10:31:58 27-05-2025) отцу 1,5 млн и на сво... СВО это НЕ наказание!! что вы мелете?!
10:42:34 27-05-2025
Я считаю что в таком возрасте будущие мамы потратят такие деньги на новый телефон, а не нужды ребёнка. Думаю никто из них, в силу не зрелости, не знает сколько нужно денег на самом первом этапе и как бывает болеют дети. А ещё бы и свежий ремонт не мешало в комнате будущего ребёнка сделать. Куда мы катимся. Лучше бы контрацепцию бесплатно выдавали. В таком возрасте только по залету в основном беременеют, не от ума все это. С экранов постельные сцены хоть бы убрали для начала.
10:48:05 27-05-2025
Гостья (10:42:34 27-05-2025) Я считаю что в таком возрасте будущие мамы потратят такие де... паранджа?
10:53:45 27-05-2025
На подгузники/пеленки хорошая помощь.
11:00:40 27-05-2025
35-летнюю проблему вымирания населения этим не решить...
11:16:25 27-05-2025
Сейчас цыгане и другие новые граждане РФ начнут срочно в ПТУ своих дочерей, которых недавно замуж выдали пристраивать, получать справки об очном обучении и бежать за выплатами. Да и которых не выдали замуж тоже будут оформлять в ПТУ. А после получения пособия некоторые так и не родят ибо справки о беременности окажутся поддельными или беременность прервут, чтобы еще раз пособие получить.
11:20:45 27-05-2025
Это школота за 30.000 готова релейный шкаф на железной дороге сжечь...а за 100.000 на всё пойдут
11:34:19 27-05-2025
Гость (11:20:45 27-05-2025) Это школота за 30.000 готова релейный шкаф на железной дорог... Только безголовые, да! И такие же родители. Нормальные дети и родители не сделают такого.
13:42:14 27-05-2025
Школьницы оказались беременными по собственной инициативе. Но не от святого же духа! Первый вопрос, этот святой дух и дальше будет заботиться о своей избраннице? И откуда? Одним словом, цинизм властей не имеет границ.
14:16:01 27-05-2025
так то сейчас школу многие в 18 с половиной заканчивают, в наше время в 16-17 и на втором курсе да, много было беременных хотя никто не помогал. В институте этого никто не стыдился, а в школе да
14:20:23 27-05-2025
Вычислить всех беременных школьниц, по генетике вычислить ихних оплодотворителей, и далее по списку кого в роддом, кого на зону.
А так то удобно: оплодотворили, получили деньги, прервали, зафиксировали, снова оплодотворили, и так по кругу до аттестата.
18:50:42 27-05-2025
= (14:20:23 27-05-2025) Вычислить всех беременных школьниц, по генетике вычислить их... Вы просто профессиональный каратель. Наверное, надо уже орден особый ввести.
19:44:15 27-05-2025
и цыганве выплачивать будут? эти- то в 12- 13 рожают как из пулемета. #тожеграждане чо
06:14:41 28-05-2025
Они школу сейчас заканчивают совершеннолетними. Кто им запретит рожать?