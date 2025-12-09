НОВОСТИОбщество

Поставщик барнаульских автобусов заплатит 2,7 млн рублей за срыв гарантийного ремонта

Арбитражный суд обязал "Автобусный центр "Столица" выплатить штраф "Алтайавтодору" из-за постоянных неисправностей на маршрутах и нехватки запчастей

09 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Поставщик автобусов для барнаульских маршрутов № 1 и № 10 понес серьезное финансовое наказание. Арбитражный суд Алтайского края обязал "Автобусный центр "Столица" выплатить штраф в размере 2,7 млн рублей предприятию "Алтайавтодор" за нарушение гарантийных обязательств.

Суть претензий заключалась в том, что поставщик просрочил гарантийный ремонт четырех автобусов марки НефАЗ. Из-за регулярных поломок и отсутствия запчастей к октябрю 2024 года 12 новых машин не могли выходить на линию, что срывало график перевозок муниципального предприятия "Горэлектротранс".

Поставщик пытался оспорить штраф в суде, однако арбитраж не нашел оснований для его снижения. Ключевым аргументом стало то, что неисправности продолжают выявляться, создавая постоянные риски для пассажирских перевозок, имеющих социальную значимость для города.

Avatar Picture
Гость

10:36:58 09-12-2025

не понятно для чего ремонтировать новые автобусы, они что сразу сломались?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:21 09-12-2025

Гость (10:36:58 09-12-2025) не понятно для чего ремонтировать новые автобусы, они что ср... А статью почитать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:24 09-12-2025

Гость (12:32:21 09-12-2025) А статью почитать?... Это надо головой думать, а не только в нее есть.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:16 09-12-2025

Учитывая, что тендеры проводятся по принципу, кто меньшую цену предложит, тот и выиграл - ничего удивительного.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:04 09-12-2025

Гость (11:02:16 09-12-2025) Учитывая, что тендеры проводятся по принципу, кто меньшую це... Учитывая, что с передачей транспорта обязательства перед заказчиком не заканчиваются, то поставлять откровенный хлам невыгодно. Можно и погореть, как на штрафах-неустойках, ремонтах, так еще и клиентов растерять.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:38:45 09-12-2025

Ключевым аргументом стало то, что неисправности продолжают выявляться, создавая постоянные риски для пассажирских перевозок,

зачем покупать металлолом?

  3 Нравится
Ответить
