Поставщик барнаульских автобусов заплатит 2,7 млн рублей за срыв гарантийного ремонта
Арбитражный суд обязал "Автобусный центр "Столица" выплатить штраф "Алтайавтодору" из-за постоянных неисправностей на маршрутах и нехватки запчастей
09 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Поставщик автобусов для барнаульских маршрутов № 1 и № 10 понес серьезное финансовое наказание. Арбитражный суд Алтайского края обязал "Автобусный центр "Столица" выплатить штраф в размере 2,7 млн рублей предприятию "Алтайавтодор" за нарушение гарантийных обязательств.
Суть претензий заключалась в том, что поставщик просрочил гарантийный ремонт четырех автобусов марки НефАЗ. Из-за регулярных поломок и отсутствия запчастей к октябрю 2024 года 12 новых машин не могли выходить на линию, что срывало график перевозок муниципального предприятия "Горэлектротранс".
Поставщик пытался оспорить штраф в суде, однако арбитраж не нашел оснований для его снижения. Ключевым аргументом стало то, что неисправности продолжают выявляться, создавая постоянные риски для пассажирских перевозок, имеющих социальную значимость для города.
10:36:58 09-12-2025
не понятно для чего ремонтировать новые автобусы, они что сразу сломались?
12:32:21 09-12-2025
Гость (10:36:58 09-12-2025) не понятно для чего ремонтировать новые автобусы, они что ср... А статью почитать?
12:35:24 09-12-2025
Гость (12:32:21 09-12-2025) А статью почитать?... Это надо головой думать, а не только в нее есть.
11:02:16 09-12-2025
Учитывая, что тендеры проводятся по принципу, кто меньшую цену предложит, тот и выиграл - ничего удивительного.
12:36:04 09-12-2025
Гость (11:02:16 09-12-2025) Учитывая, что тендеры проводятся по принципу, кто меньшую це... Учитывая, что с передачей транспорта обязательства перед заказчиком не заканчиваются, то поставлять откровенный хлам невыгодно. Можно и погореть, как на штрафах-неустойках, ремонтах, так еще и клиентов растерять.
12:38:45 09-12-2025
Ключевым аргументом стало то, что неисправности продолжают выявляться, создавая постоянные риски для пассажирских перевозок,
зачем покупать металлолом?