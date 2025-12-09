Поставщик барнаульских автобусов заплатит 2,7 млн рублей за срыв гарантийного ремонта

Арбитражный суд обязал "Автобусный центр "Столица" выплатить штраф "Алтайавтодору" из-за постоянных неисправностей на маршрутах и нехватки запчастей

09 декабря 2025

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Поставщик автобусов для барнаульских маршрутов № 1 и № 10 понес серьезное финансовое наказание. Арбитражный суд Алтайского края обязал "Автобусный центр "Столица" выплатить штраф в размере 2,7 млн рублей предприятию "Алтайавтодор" за нарушение гарантийных обязательств.

Суть претензий заключалась в том, что поставщик просрочил гарантийный ремонт четырех автобусов марки НефАЗ. Из-за регулярных поломок и отсутствия запчастей к октябрю 2024 года 12 новых машин не могли выходить на линию, что срывало график перевозок муниципального предприятия "Горэлектротранс".

Поставщик пытался оспорить штраф в суде, однако арбитраж не нашел оснований для его снижения. Ключевым аргументом стало то, что неисправности продолжают выявляться, создавая постоянные риски для пассажирских перевозок, имеющих социальную значимость для города.