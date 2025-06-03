Пострадали четыре женщины и ребенок. Подробности ДТП в Барнауле с опрокидыванием грузовика

Также за помощью к медикам обратился водитель автомобиля ЗИЛ

03 июня 2025, 14:13, ИА Амител

ДТП на Лесном тракте / Фото: кадр из видео "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в результате крупного ДТП на Лесном тракте пострадали шесть человек, сообщает городская Госавтоинспекция. Напомним, утром на проезжей части перевернулся грузовик, повреждения получили несколько легковых автомобилей.

"Произошло столкновение автомобилей: Toyota Vitz под управлением женщины 1960 года рождения, Toyota Corolla под управлением мужчины 2001 года рождения и грузовика ЗИЛ под управлением мужчины 1990 года рождения. После столкновения ЗИЛ допустил опрокидывание", – рассказали в ведомстве.

Для оказания медицинской помощи в городскую больницу № 1 доставили трех человек: водителя и двух пассажиров автомобиля Toyota Vitz – женщину 1962 года рождения и ребенка 2012 года рождения.

На месте ДТП бригады скорой помощи осмотрели еще трех пострадавших: водителя автомобиля ЗИЛ и пассажиров автомобиля Toyota Corolla – женщин 1988 и 1944 годов рождения.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Прокурор Алтайского края поставил на контроль установление обстоятельств происшествия.