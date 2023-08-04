"Построить ангар для ракеты". О космических планах барнаульской компании

Всего компания построила более 600 объектов в 100 городах России и стран СНГ

04 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

Барнаульское ООО "Алтай-Тент" стало победителем национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере строительства". Конкурс проводился по итогам 2022 года. Предприятие производит ледовые арены, футбольные манежи, склады, ангары, павильоны, купольные конструкции для глэмпинга и пр. Всего в "послужном" списке "Алтай-Тента" более 600 объектов в 100 городах России и стран СНГ. А сейчас директор "Алтай-Тента" Вадим Белов мечтает построить ангар для космического корабля. О главных тенденциях в этом бизнес-сегменте, конкуренции и новейших технологиях – в нашем материале.

Новый вектор бизнеса

История ООО "Алтай-Тент" началась с 2002 года. Как вспоминает Белов, все началось с небольших изделий из ПВХ-ткани – изготавливали тенты для автомобилей, рекламные растяжки, строили летние кафе и маленькие павильончики.

В 2008-2009 годы в Россию пришел очередной экономический кризис и многие компании начали отказываться от крупных проектов по технологии капитального строительства. На рынке возникла потребность в быстровозводимых ангарах: при идентичном функционале такие объекты стоят на порядок меньше капитальных сооружений. В ООО "Алтай-Тент" поступил запрос на создание большого укрытия без опор внутри.

Строить его решили с помощью каркасно-тентовой технологии, которую "подсмотрели" в Канаде. Специалисты доработали ее с учетом климатических реалий России. А именно: увеличили сечение трубы и толщину стенки.

В 2009 году "Алтай-Тент" построил свою первую ледовую арену.

А сейчас благодаря этой технологии ледовые арены возведены уже в десятках небольших населенных пунктах России. И теперь в селах и малых городах дети имеют возможность круглый год заниматься зимними видами спорта: играть в хоккей и кататься на коньках.

Фото: "Вечерний Барнаул"

"Особо отмечу, что мы импортозаместили наш главный продукт – стальную тентовую конструкцию (СТК). Осенью 2022 года она внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (держатель реестра – Минпромторг РФ)", – рассказывает Вадим Белов.

Стальная тентовая конструкция (СТК) защищена патентом на изобретение № 2553700. Также ООО "Алтай-Тент" принадлежит патент на способ сборки каркаса стальной тентовой конструкции (№ 2542060) и патент на систему утепления ангаров. Кроме того, в 2020 году компания "Алтай-Тент" запатентовала мягкий резервуар для жидких сред (№ 197897).

Фото: "Вечерний Барнаул"

О конкуренции и модернизации

В России сегодня есть несколько компаний, занимающихся каркасно-тентовым строительством, и большое количество маленьких однодневок, указывает Белов.

Руководство понимает важность своевременной модернизации оборудования. Только за три последних года в компании появились мощные станки для раскройки и соединения ПВХ-ткани, что значительно ускорило рабочий процесс.

В 2022 году на заводе "Алтай-Тент" установили TL300-12 – самый большой в России лазер для резки металлических профилей и труб. Часть оборудования приобретали в Китае. И не пожалели.

"Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и столкнулись с серьёзными трудностями на производстве – после введения санкций их просто отключили от программного обеспечения", – рассказывает Белов.

Фото: "Вечерний Барнаул"

Серьезные клиенты ценят серьезный подход. И, как указывает директор "Алтай"-Тента", практически все хотят чувствовать отдачу от вложенных средств не через 15 лет, а через два-три года.

Всего компания построила более 600 объектов в 100 городах России и стран СНГ.

Среди заказчиков ООО "Алтай-Тент" такие компании, как "Алроса", РЖД, "Росатом", "Норникель", "Технониколь", SLK Cement, ГК "Содружество".

География реализованных проектов компании – от Калининграда до Чукотки и Сахалина, от ЯНАО и Мурманской области до Краснодарского края, а также Узбекистан, Монголия, КНР, Армения, Казахстан.

Фото: "Вечерний Барнаул"

Факторы успеха от Вадима Белова