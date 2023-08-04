"Построить ангар для ракеты". О космических планах барнаульской компании
Всего компания построила более 600 объектов в 100 городах России и стран СНГ
04 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Барнаульское ООО "Алтай-Тент" стало победителем национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере строительства". Конкурс проводился по итогам 2022 года. Предприятие производит ледовые арены, футбольные манежи, склады, ангары, павильоны, купольные конструкции для глэмпинга и пр. Всего в "послужном" списке "Алтай-Тента" более 600 объектов в 100 городах России и стран СНГ. А сейчас директор "Алтай-Тента" Вадим Белов мечтает построить ангар для космического корабля. О главных тенденциях в этом бизнес-сегменте, конкуренции и новейших технологиях – в нашем материале.
Новый вектор бизнеса
История ООО "Алтай-Тент" началась с 2002 года. Как вспоминает Белов, все началось с небольших изделий из ПВХ-ткани – изготавливали тенты для автомобилей, рекламные растяжки, строили летние кафе и маленькие павильончики.
В 2008-2009 годы в Россию пришел очередной экономический кризис и многие компании начали отказываться от крупных проектов по технологии капитального строительства. На рынке возникла потребность в быстровозводимых ангарах: при идентичном функционале такие объекты стоят на порядок меньше капитальных сооружений. В ООО "Алтай-Тент" поступил запрос на создание большого укрытия без опор внутри.
Строить его решили с помощью каркасно-тентовой технологии, которую "подсмотрели" в Канаде. Специалисты доработали ее с учетом климатических реалий России. А именно: увеличили сечение трубы и толщину стенки.
В 2009 году "Алтай-Тент" построил свою первую ледовую арену.
А сейчас благодаря этой технологии ледовые арены возведены уже в десятках небольших населенных пунктах России. И теперь в селах и малых городах дети имеют возможность круглый год заниматься зимними видами спорта: играть в хоккей и кататься на коньках.
"Особо отмечу, что мы импортозаместили наш главный продукт – стальную тентовую конструкцию (СТК). Осенью 2022 года она внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (держатель реестра – Минпромторг РФ)", – рассказывает Вадим Белов.
Стальная тентовая конструкция (СТК) защищена патентом на изобретение № 2553700. Также ООО "Алтай-Тент" принадлежит патент на способ сборки каркаса стальной тентовой конструкции (№ 2542060) и патент на систему утепления ангаров. Кроме того, в 2020 году компания "Алтай-Тент" запатентовала мягкий резервуар для жидких сред (№ 197897).
О конкуренции и модернизации
В России сегодня есть несколько компаний, занимающихся каркасно-тентовым строительством, и большое количество маленьких однодневок, указывает Белов.
Руководство понимает важность своевременной модернизации оборудования. Только за три последних года в компании появились мощные станки для раскройки и соединения ПВХ-ткани, что значительно ускорило рабочий процесс.
В 2022 году на заводе "Алтай-Тент" установили TL300-12 – самый большой в России лазер для резки металлических профилей и труб. Часть оборудования приобретали в Китае. И не пожалели.
"Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и столкнулись с серьёзными трудностями на производстве – после введения санкций их просто отключили от программного обеспечения", – рассказывает Белов.
Серьезные клиенты ценят серьезный подход. И, как указывает директор "Алтай"-Тента", практически все хотят чувствовать отдачу от вложенных средств не через 15 лет, а через два-три года.
Всего компания построила более 600 объектов в 100 городах России и стран СНГ.
Среди заказчиков ООО "Алтай-Тент" такие компании, как "Алроса", РЖД, "Росатом", "Норникель", "Технониколь", SLK Cement, ГК "Содружество".
География реализованных проектов компании – от Калининграда до Чукотки и Сахалина, от ЯНАО и Мурманской области до Краснодарского края, а также Узбекистан, Монголия, КНР, Армения, Казахстан.
Факторы успеха от Вадима Белова
- Люди. Компания отвергает западный принцип построения компаний, когда прибыль ставится во главу угла, а из людей выжимают все соки. Самое главное – это команда. Без нее ничего не получится.
- Производственные мощности.
- Цифровизация бизнеса, которая позволяет выявлять слабые места и сокращать затраты.
- Проверенные поставщики, на качество материалов которых мы можем рассчитывать.
15:28:46 04-08-2023
Чехол на Луну круче ангара для космолёта.
16:17:09 04-08-2023
Как щёки не лопнули, столько пафоса и самолюбования. Прямо Илон Маск, только по палаткам.
22:10:22 04-08-2023
А может Алтай-Тент построит крытый футбольный манеж для занятия детей футболом Круглый год?? Как такая идея руководству Алтай-Тента?
22:20:24 04-08-2023
На самой первой фотке мужик в поло на Прилучного смахивает))) Он вообще кто? А то там черная рубашка везде языком чешет и руками машет))