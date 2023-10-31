Построить дом и отправиться в путешествие: застройщик "Два этажа" объявляет розыгрыш

Рассказываем, что сделать, чтобы выиграть крутой приз

31 октября 2023, 17:40, ИА Амител erid: LjN8JwbrX

Дом, который построила СК "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

Строительная компания "Два этажа", ставшая победителем премии "Народный знак качества" в номинации "Застройщик года" в 2022 году, за время своей работы построила уже 180 домов. Сейчас возводит еще 100.

Руководители СК "Два этажа" Валентин Бондаренко и Андрей Берг решили отблагодарить тех, кто доверил им строительство своего дома в 2023 году, и объявили розыгрыш призов.

Кто может принять участие?

Все действующие и будущие клиенты, кто заключил или еще заключит сделку с 1 января по 28 декабря 2023 года.

А какие будут призы?

Главных приза будет три:

Сертификат на большое путешествие. Отдых на двоих в Горном Алтае. Сертификат на услуги спа-отеля.

Когда подведут итоги и как выберут победителя?

Каждому покупателю, кто заключил или еще заключит сделку с 1 января по 28 декабря 2023 года, будет присвоен номер в соответствии с хронологией сделок. 28 декабря 2023 года в прямом эфире социальных сетей компании "Два этажа" с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя.

Где узнать подробности?

Сроки проведения розыгрыша – с 01.11.2023 по 28.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у представителей компании по телефону 8-385-2-52-98-98 или по номеру WhatsApp +7 964 603-98-98.

Если вы мечтали о доме и вам не хватало последнего аргумента в пользу его покупки, то самое время принять правильное решение и обратиться в СК "Два этажа".

В 2023 году организация также вошла в топ-10 компаний в премии "Народный знак качества". Теперь для победы нужны ваши голоса – поддержать компанию можно тут.

"Два этажа" (ИП Берг Андрей Анатольевич)

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, к.2, оф. 201

Тел.: +7 (3852) 52-98-98

E-mail: 2etazha@bk.ru

Телеграм: @CK_2etazha

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