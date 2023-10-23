Заходи и живи: где в Барнауле купить красивый и надежный дом
Да так, чтобы с гарантией и в хорошем микрорайоне
23 октября 2023, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KNTws
Давно прошли те времена, когда строительство частного дома длилось годами. Сейчас вы можете переехать в свой новый дом мечты буквально через три-четыре месяца после оформления документов на строительство. Главное – выбрать место и хорошего застройщика. И то, и другое мы знаем и готовы посоветовать.
А советуем мы компанию "Два этажа", которая в прошлом году стала победителем премии "Народный знак качества" в номинации "Застройщик года". А в этом году уже вошла в топ-10 компаний в той же номинации. Теперь для победы нужны ваши голоса – поддержать компанию можно тут.
Что же касается поселка – обратите пристальное внимание на ЖК "Палитра" в Фирсово. Это один из немногих примеров комплексной застройки, где сразу будут не только качественные и стильные дома, но и дороги, и система освещения, и централизованный вывоз мусора.
Хорошее соотношение цены и качества
Компанию "Два этажа" отличает надежный подход – здесь возводят дома с использованием качественных материалов, с четким соблюдением всех строительных норм. "Два этажа" – официальный застройщик, и на все, что прописано в договоре, есть гарантии.
Как отмечает один из учредителей Валентин Бондаренко, компания предлагает оптимальное соотношение цены и качества: материалы не дешевые, но и лишнего не посоветуют. Это значит, что там, где обязательно нужна отмостка или, например, система водостока, – они будут.
А еще будет внутренний контроль – в компании работает специалист, который следит за качеством на каждом этапе.
"Специалист каждый день объезжает стройки и досконально все проверяет, я бы даже сказал, что относится к прорабам предвзято. Только фундамент он проверяет около двух часов. Мы заинтересованы в постоянном качестве, исправления потом – нам же дороже", – рассказал второй учредитель компании Андрей Берг.
Идеи для комфортной жизни
В компании нам вновь подтвердили тренд на покупку домов до 110 "квадратов". Большие коттеджи все чаще строят только по индивидуальным заказам.
В числе тех, что прямо сейчас строятся в Фирсово, – одноэтажные дома от 85 до 110 кв. м. Абсолютный хит 2023 года – проект "Барн 85", где продуманность сочетается с простотой. Лаконичный дом из газобетона выполнен в стиле, который так нравится барнаульцам, и дело тут не в созвучии: минимализм в декоре, панорамные окна, высокие потолки и двухсветное пространство в кухне-студии, грамотное зонирование. А еще такой дом не потребует большого участка земли.
Другой популярный вариант – "Барн 100". Здесь невероятное панорамное остекление на всю высоту стены сочетается с удобной крытой террасой. В таком доме на 110 кв. м будет три спальни площадью 11,8-13,5 кв. м с нишами для систем хранения. Зона кухни-гостиной с двухуровневым светом здесь достигает 31 кв. м, высота потолка – 5 м. В доме есть гардеробная и котельная-кладовка – те самые помещения, которые необходимы для организации порядка и будущего уюта.
Покупателям интересны и флэтхаусы – дома с плоской крышей. Застройщик предлагает широкий выбор комбинации отделки, а еще удобно пристроить навес или гараж. Важно, что крышу такого дома не нужно очищать – снег выдувает, его будет не более 10-15 см.
Жить – не тужить
Кстати, о снеге. С его уборкой с дорог проблем не будет, ведь в жилом комплексе "Палитра" создано ТСН, которое будет отвечать и за дороги, и за вывоз мусора.
"Два этажа" строит в "Палитре" 110 домов, 80 из которых почти готовы. Дом, в зависимости от расположения участка, обойдется от 6,5 до 9,5 млн рублей. Все льготные ипотечные госпрограммы тут действуют.
И лучшее время для покупки (а точнее заказа строительства) – как раз осень и зима, дальше будет дороже.
"К зиме стоимость материалов обычно снижается, а к весне опять подорожают. Вырастут в цене и дома – уже в марте-апреле рост может составить 10-20%. Строить зимой можно, главное – провести все бетонные работы до минусовых температур", – отметил Андрей Берг.
Так что если думаете о доме, то сейчас самое время.
"Два этажа" (ИП Берг Андрей Анатольевич)
Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, оф. 205
Тел.: +7 (3852) 52-98-98
E-mail: 2etazha@bk.ru
Телеграм: @CK_2etazha
Ютуб-канал: 2 ЭТАЖА
08:32:12 23-10-2023
Слова КУПИТЬ и слово НАДЕЖНЫЙ - прямо противоположны друг другу. Все застройщики строят НА продажу. Надежным может быть только дом, построенный для себя. И уж поверьте, он обойдется вам в разы дороже чем от застройщика, так как ДЛЯ себя вы не будите экономить на материале, на качестве материала и прочее. Все эти домики рассчитаны на неопытных обычных людей, которые в этом мало что понимают, поэтому их отделывают красиво, а у потом выясняется, то на утеплителе сэкономили, то на фундаменте. Взять к примеру активно застраивающийся Лосихин остров. Это же болото. Как можно там строить дома на просто стандартном ленточном фундаменте. Ну да, гарантийный срок дома скорее всего отстоят. А потом появятся первые следы веселья. И жить и мучаться на этом болоте людям и проклинать красоту от застройщика ))))). Люди, не ведитесь, дома от застройщиков - это развод и заработок на вас. Покупайте землю, стройте сами. Нет сил и умений строить самим, нанимайте прораба, нанимайте работников. Это сложней, это дольше, но это НАДЕЖНЕЙ, вы будете знать, что там, как там, и чего ждать через 10-15 лет. Всем добра и счастья. Ваш добрый строитель.
09:16:23 23-10-2023
Гость (08:32:12 23-10-2023) Слова КУПИТЬ и слово НАДЕЖНЫЙ - прямо противоположны друг др... Самостоятельное строительство или прораб вообще не гарантия, что дом построят хорошо. Двухэтажники уже набили себе шишек, поэтому стараются делать хорошо. В той же палитре есть застройщики, делающие откровенно из ... и палок. Помимо этого, покупатель всегда может нанять приемника и разобраться, стоит дом брать или нет
11:46:53 23-10-2023
Гость (08:32:12 23-10-2023) Слова КУПИТЬ и слово НАДЕЖНЫЙ - прямо противоположны друг др... ДЛЯ СЕБЯ СТРОИЛ вовсе не гарантирует качества. Нужно быть специалистом, разбираться во всех областях строительства, а это совсем не просто с нынешним обилием технологий и материалов.
21:24:15 24-10-2023
Гость (08:32:12 23-10-2023) Слова КУПИТЬ и слово НАДЕЖНЫЙ - прямо противоположны друг др... Если сомнетесь в качестве, материалах или технологии позвоните и попроситесь на экскурсию, а потом уже судите, что хорошо и что плохо
09:01:30 23-10-2023
что за странное сооружение на последнем фото справа от двери? общественный туалет?
09:51:08 23-10-2023
Купишь дом, а потом городские власти переведут землю в разряд разрешенных для многоэтажного строительства, выгонят хозяев с помощью застройщиков, как лиса зайчика в сказке.
10:41:00 23-10-2023
Гость (09:51:08 23-10-2023) Купишь дом, а потом городские власти переведут землю в разря... Люди боятся покупать. Может, ребята из рекламируемой Компании строят неплохие дома. Но население запугано застройщиками. Обещают пожары практически всем. Даже реализуют обещания, на горе недавно были поджоги. Власти на них, похоже, реагируют положительно. Во всяком случае, не препятствуют.
14:34:23 23-10-2023
Гость (10:41:00 23-10-2023) Люди боятся покупать. Может, ребята из рекламируемой Компа... Живу в частном секторе. И с ужасом поглядываю в сторону стройки. )) Если бы застройщик платил рыночную цену за землю,а не кадастровую многие и не сопротивлялись с переездом. Они ,значит ,дома продают за 9 мил. А наши хотят забрать за 2 мил. И то если сотки позволят. А то что всю жизнь вкладывали жизнь в дома,никого не волнует
16:13:41 23-10-2023
Это на фото красивые дома? Гражданин Берг, я смотрю вы хорошо устроились подавать свою рекламу здесь. Хорошо, что знающие люди к вам не обратятся.
20:42:27 23-10-2023
Гость (16:13:41 23-10-2023) Это на фото красивые дома? Гражданин Берг, я смотрю вы хорош... а расскажите, куда обращаются знающие люди? В ИП рога и копыта?
21:58:10 23-10-2023
Гость (20:42:27 23-10-2023) а расскажите, куда обращаются знающие люди? В ИП рога и копы... Можно у доброго строителя из первого коментария)
21:54:11 23-10-2023
Гость (08:32:12 23-10-2023) Слова КУПИТЬ и слово НАДЕЖНЫЙ - прямо противоположны друг др... По вашей логике и к доктором ходить не нужно, самим лечится нужно или к бабкам ходить, а то на вас деньги за работают. Вот только бригады как и прораба нужно контролировать, а то пропадут с деньгами после первого аванса, сосед так уже 3 й год дом строит и еще 3 будет.
18:08:05 24-10-2023
Не у всех есть время и возможность, а так же огромное количество нервов и денег чтобы десятилетиями стоить дом своей и мечты и как здорово, что Барнаул развивается, появляются грамотные и современные организации, к таким не страшно обратится. Даже 5 лет назад купить дом, это же страшно смотреть что и из чего строят, про планировки я уже молчу…. Если не хватает денег обратится к профессионалам, не обязательно лить желчь в коментах, к покупке никто не принуждает, проходите мимо, стройте сами и будет вам счастье)