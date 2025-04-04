В сервисных центрах рассказали, что барнаульцы с конца марта активно записываются на смену резины

04 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Смена резины в сервисе / Фото: unsplash.com

Барнаульцы с конца марта активно записываются на шиномонтаж. В каких-то центрах уже появились большие очереди на три дня вперед, однако найти свободное место на ближайшее время в Барнауле все равно можно. Об этом amic.ru рассказали в сервисных центрах города.

В "Иваноре" журналисту amic.ru сообщили, что клиенты начали менять зимние шины на летние около недели назад, то есть в конце марта. Сейчас звонков много, однако места на запись есть и попасть к мастеру не слишком трудно.

"Есть возможность записаться. Можно и сегодня, и завтра приехать, и через неделю. Какого-то небывалого ажиотажа нет. Цена зависит от размера колес. Средняя цена на шиномонтаж – 3300–3500 рублей. Цены начинаются от 2300 рублей, дороже всего будет поменять колеса на "Газель" – 6360 рублей", – рассказали в "Иваноре".

В сервисе Makk также отметили, что записаться к ним можно "и на сегодня, и на последующие дни". Сейчас на шиномонтаж едет много автомобилистов, однако места все равно есть. Начинаются цены здесь от 1760 рублей.

А вот в "Подкову" записаться сложнее. Там сейчас очереди из клиентов, отметили в сервисе.

"Поток желающих "переобуться" идет еще с конца марта. Клиенты записаны примерно на три дня вперед. Только на четвертый есть свободные окна. Чаще всего весь день расписан. Большего пика, скорее всего, уже не будет. В ближайшее время ажиотаж начнет спадать, потому что очень много людей записывалось в конце марта и начале апреля. Скорее всего, уже после десятого числа ситуация нормализуется", – прокомментировали в "Подкове".

Там же добавили, что цена по сравнению с прошлым годом никак не изменилась.

Напомним, что по техническому регламенту Таможенного союза летним сезоном считается период с июня по август, а зимним – с декабря по февраль. Однако эксперты советуют ориентироваться на погодные условия и переходить на летнюю резину при стабильной плюсовой среднесуточной температуре выше 6°C. Подробнее о том, зачем нужно вовремя менять шины, можно прочитать по ссылке.