Потолок обвалился в барнаульской двухэтажке. Прокуратура проводит проверку

Дом признан аварийным

07 июня 2025, 11:38, ИА Амител

Обвалившийся потолок / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле по ул. Карагандинской, 9, в одной из квартир обрушился потолок, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

На опубликованном видео можно заметить, как жилище оказалось завалено штукатуркой, потолочной плиткой и оторвавшимися от потолка панелями ДВП.

По данным 2ГИС, по этому адресу расположен двухэтажный кирпичный многоквартирный дом 1945 года постройки. Он признан аварийным.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что уже проводят проверку.

"В одной из квартир многоквартирного дома по адресу ул. Карагандинская, 9, произошло отслоение декоративной отделки и штукатурного слоя потолка. Указанный многоквартирный дом в августе 2023 года признан аварийным, сроки расселения не истекли. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура Железнодорожного района проверит действия работников управляющей организации и органов местного самоуправления на соблюдение жилищного законодательства, а также проведет личный прием граждан на месте.

Ранее сообщили, что на барнаульском Потоке снесут 50 домов.