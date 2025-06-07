Потолок обвалился в барнаульской двухэтажке. Прокуратура проводит проверку
Дом признан аварийным
07 июня 2025, 11:38, ИА Амител
В Барнауле по ул. Карагандинской, 9, в одной из квартир обрушился потолок, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
На опубликованном видео можно заметить, как жилище оказалось завалено штукатуркой, потолочной плиткой и оторвавшимися от потолка панелями ДВП.
По данным 2ГИС, по этому адресу расположен двухэтажный кирпичный многоквартирный дом 1945 года постройки. Он признан аварийным.
В прокуратуре Алтайского края сообщили, что уже проводят проверку.
"В одной из квартир многоквартирного дома по адресу ул. Карагандинская, 9, произошло отслоение декоративной отделки и штукатурного слоя потолка. Указанный многоквартирный дом в августе 2023 года признан аварийным, сроки расселения не истекли. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура Железнодорожного района проверит действия работников управляющей организации и органов местного самоуправления на соблюдение жилищного законодательства, а также проведет личный прием граждан на месте.
Ранее сообщили, что на барнаульском Потоке снесут 50 домов.
12:00:25 07-06-2025
- "В Барнауле по ул. Карагандинской, 9, в одной из квартир обрушился потолок," Это Бытие, которое построил враг Бога для людей. Люди Бога такого бы не допустили.
12:13:48 07-06-2025
Бесполезно писать и взывать проверять СТАРЫЕ ДОМА.
Кто несет за это ответственность? Чего ждут?
15:55:32 07-06-2025
Ответственность за своё жилое помещение в первую очередь несёт тот, кто в нём живёт. И ладно, когда в сложной ситуации оказываются немощные старики или инвалиды, их жалко и можно понять, но когда здоровые тетки и мужики, в окружении кучи детей причитают и ждут, что кто-то придет, сделает за них работу или даст новую хату, это не правильно и жалко только детей.
04:53:31 08-06-2025
Сибиряк. (15:55:32 07-06-2025) Ответственность за своё жилое помещение в первую очередь нес... А зачем тогда платим коммунальщикам- которые ничего обычно не делают.
16:31:07 07-06-2025
Да люди каждый день латают дыры! Дом построен в 1945 году!!!Более 80 лет назад!!!! Сами живём в таком старом доме. Это вечный ремонт!!!
Вы не думали, что в городе есть люди, которые просто не могут купить другое жилье? Таких очень много.
19:13:50 07-06-2025
Гость (16:31:07 07-06-2025) Да люди каждый день латают дыры! Дом построен в 1945 году!!!... Есть дома постарше и по надежнее.. действительно, дело в хозяине и не обязательно конкретного дома..