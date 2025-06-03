50 домов снесут на барнаульском Потоке в рамках комплексного развития территорий

Большинство из них признаны ветхими и аварийными

03 июня 2025, 11:52, ИА Амител

Разрушенное здание на Потоке / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском микрорайоне Поток планируют снести 50 домов. Как сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы, часть из них демонтируют как аварийные, еще часть – по решению собственников жилья. Массовые работы развернутся, когда для комплексного развития территории (КРТ) определят застройщика.

Закон о КРТ действует в России с 2020 года. Он обязывает строить многоквартирные дома, которые обеспечены социальной инфраструктурой на момент заселения жильцов. К ней относятся школы, детсады, поликлиники, коммерческая инфраструктура и прочее. Кроме того, документ регулирует реновацию территорий, занятых аварийным либо ветхим жильем.

На Потоке сейчас 34 дома имеют статус аварийного или ветхого. Постепенно квартиры выкупают у владельцев или переселяют их в другое жилье. Сумма компенсации определяется на основании отчета оценщика. Расселение ведется на бюджетные деньги, но их не хватает для оперативного решения вопроса, однако в будущем к к нему могут подключить застройщиков, которые за свой счет расселят дома и построят новый микрорайон. Закон о КРТ допускает такой вариант.

Адреса аварийных домов на Потоке:

ул. 40 лет Октября, 13, 15, 17;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 58;

ул. Беляева, 34;

ул. 1-я Западная, 10, 42, 47а, 48, 49;

пр. Ленина, 175, 181;

ул. Малахова, 39;

ул. Петра Сухова, 3, 6, 12, 14, 40, 44, 46, 48, 57, 67;

ул. Смирнова, 83;

ул. Тимуровская, 34, 36, 52;

ул. Чеглецова, 9, 10, 12;

ул. Чудненко, 4, 6, 7, 8.

Также в проекте КРТ "Поток" 16 домов, собственники которых проголосовали за снос зданий. Юридически они не стали ветхими или аварийными, однако жить в них уже не комфортно. Закон допускает снос таких строений, если идею поддержали две трети жителей.

Объекты расположены по следующим адресам:

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 63;

ул. Беляева, 26;

ул. Глушкова, 26, 28;

ул. 1-я Западная, 4, 6, 8а;

пр. Ленина, 185, 191;

ул. Петра Сухова, 5, 53, 77;

ул. Смирнова, 81, 92;

ул. Тимуровская, 46;

ул. Чудненко, 3.

Большинство многоквартирников, которые "попросились" в программу, старше 50–60 лет. Но были и более возрастные объекты. Например, двухэтажке на ул. Петра Сухова, 5, – 79 лет, а дому на Ленина, 191, – 81 год. Эти объекты не признаны аварийными, а потому жители не могли рассчитывать на расселение в ближайшие годы. Однако реновация ускорит этот процесс.

Отмечается, что будущие новостройки и социальные объекты будут концентрироваться вдоль проспекта Ленина, а также между улицами Петра Сухова и Эмилии Алексеевой. По предварительной оценке, реализация КРТ в этой части города позволит построить 40 новых многоэтажек, детский сад на 280 мест и школу на 800 учащихся. Аукцион на определение подрядчика намечен на осень 2025 года, а участвовать в нем смогут только те компании, которые построили не менее 10% от планируемого объема застройки". По предварительной информации, на реновацию отведут 15 лет.