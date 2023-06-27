"Потому что Отечество одно". Лукашенко было больно наблюдать за мятежом ЧВК "Вагнер"

По словам президента Белоруссии, на фоне этих событий он отдал "все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность"

27 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о мятеже ЧВК "Вагнер", пишет "БелТА".

Глава республики отметил, что ему "было больно наблюдать за событиями" минувших выходных, и многие граждане его страны тоже "восприняли их близко к сердцу".

"Потому что Отечество одно", – подчеркнул Лукашенко.

Также отметил, что на фоне мятежа он отдал "все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", и "никто даже в этих сопливых телегам-каналах не вякнул против", "ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники – никто".

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором заявил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан. Кроме того, он поблагодарил коллегу Александра Лукашенко в мирном разрешении ситуации.