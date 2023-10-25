Сохраняя историю для поколений. Как компания "Эскор" развивает музей электроники

Рассказываем, какие экспонаты можно увидеть в барнаульском музее ретроэлектроники

25 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: из архива музея "Эскор"

Радиолы, электрофоны, граммофоны, ламповые телевизоры – многим современным школьникам такие слова даже не знакомы, потому что эти раритетные предметы давно исчезли из нашей повседневной жизни. Однако в Барнауле увидеть уникальные электроприборы советского периода (а некоторые даже потрогать) можно бесплатно в музее электроники "Эскор". Его общая коллекция, которая насчитывает более двух тысяч экземпляров, занимает два выставочных зала. И среди них есть очень редкие экспонаты.

Сохраняя редкую и уникальную аппаратуру

История музея сети магазинов и одноименной сервисной компании "Эскор" официально началась в 2012 году. К тому моменту раритетных экземпляров компьютерной техники, теле- и видеоаппаратуры, радиол, электрофонов, телефонов уже насчитывалось более 100. А когда в коллекцию попал радиоприемник "Алтай", которых в России сохранилось не больше десятка, решили, что "прятать такие богатства будет преступлением", вспоминает представитель компании Анна Бондарь.

"Выпуск этого трехдиапазонного лампового радиоприемника стартовал на Барнаульском радиозаводе сразу по окончании войны по заданию Министерства промышленности средств связи СССР. Разработали его, используя детали от выпускавшихся в годы ВОВ танковых радиостанций. Известно всего о четырех экземплярах "Алтая", дошедших до наших дней, и один из них – в нашем музее", – рассказывает о ценном экспонате Анна Бондарь.

"Алтай" и сейчас в рабочем состоянии. Однако так повезло не со всеми экспонатами, уточняет девушка. Работоспособность многих приходилось восстанавливать и делать полную реставрацию, как это было, например, с радиоприемником "Нева-55", который достался музею в благодарность от одного из руководителей радиокружков Барнаула. На протяжении многих лет компания поддерживает интерес молодого поколения к радиотехнике и сфере высоких технологий.

Фото: из архива музея "Эскор"

"С этой целью мы спонсируем различные конкурсы среди спортсменов-радиолюбителей. Случается, что в знак благодарности получаем и редкие экземпляры техники. Экспонату "Нева" потребовалась полная реставрация. Электронику мы всегда восстанавливаем в нашей мастерской. По возможности используем новые оригинальные детали с хранения. Если не можем найти новые, берем их от "донора". Пришедшие в негодность стеклянные шкалы и некоторые детали корпуса меняем на "новоделы", есть умельцы, которые специализируются на их изготовлении", – объясняет Анна Бондарь.

Корпуса на реставрацию отдают в специализированные малярные мастерские. Там их полностью очищают от старого лака, устраняют с помощью шпаклевки дефекты, грунтуют и наносят несколько слоев лака или краски – так, что от нового и не отличить.

Самые старинные и популярные экспонаты

Самый старинный экспонат – телеграфный ключ – уже отметил свое столетие, но до сих пор прекрасно сохранился. Анна подсказывает, что произвели его в 1922 году на Петербургском приборостроительном заводе имени Кулакова. Использовали телеграфный ключ для ручной передачи знаков азбуки Морзе.

Фото: из архива музея "Эскор"

Особый интерес у гостей всегда вызывает ламповый радиоприемник "Рига-10". Его производство было начато в 1953 году, всего с конвейера вышло 140 тысяч экземпляров. Тот, что хранится в музее, был куплен в московском ГУМе 21 февраля 1954 г. У бывшего владельца даже сохранился товарный чек.

"Живет" в музее и самый первый советский принтер, с которого началась история отечественной струйной печати. Произвели "Электронику МС 6312" в 1989 году. На старте продаж принтер стоил 1500 рублей при среднемесячной заработной плате 300 руб.

Однако самой большой популярностью у посетителей музея пользуется шахтный телефон, предназначенный для работы в горнодобывающей и газовой промышленности. Корпус аппарата полностью металлический, все соединения деталей корпуса проложены резиновыми уплотнителями для защиты от пыли и влаги и стянуты болтами. Произвели его в начале 70-х на Пермском телефонном заводе, и он до сих пор исправно работает. С ним делают селфи как взрослые, так и школьники, рассказывает Анна Бондарь.

Фото: из архива музея "Эскор"

Учащимся здесь всегда рады, отмечает собеседница информационного агентства. Экскурсии для ребят здесь организуют бесплатно и приглашают всех желающих к себе в гости.

"Мы готовы бесконечно рассказывать малоизвестные факты из истории развития советской электронной промышленности. В нашем музее можно совершить увлекательное путешествие от первого патефона до модных кассетников, сравнить первые бытовые компьютеры с современными гаджетами", – говорит Анна Бондарь.

Кстати, музей "Эскор" принимает в дар редкую советскую технику. Если у вас есть такие экземпляры и желание их увековечить для потомков или просто возникло желание увидеть экспонаты своими глазами, вас ждут по адресу: Германа Титова, 18, с 09:00 до 19:00.