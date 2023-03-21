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Повестки в военкомат начали приходить жителям Алтайского края

В повестках говорится о необходимости прохождения военных сборов

21 марта 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края получили повестки в военкоматы для "прохождения военных сборов", сообщает altapress.ru.

В повестках говорится о необходимости явиться в военкомат для прохождения военных сборов.

"В первую очередь повестки о военных сборах приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет. Примечательно, что военные сборы объявляются указом президента России, но на данный момент этот документ ещё не опубликован. На каком основании военкоматы призывают граждан весной 2023 года, неизвестно", – отмечают источники издания.

Ранее amic.ru рассказал, почему в России раздают повестки и будет ли вторая волна мобилизации.

Комментарии 10

  • А гиперзвук не применяется. Может это неправильно?
    21 марта, Гость   Ответить
  • для прохождения военных сборов -- не для сверки, для сборов
    21 марта, Гость   Ответить
  • Получается это мошенники рассылают повестки? Указа Президента об объявлении военных сборов на территории страны нет, тогда какие повестки могут быть? Слать лесом тех, кто раздаёт!
    21 марта, Гость   Ответить
  • "...Три танкиста три весёлых друга..." (с) или "... и дорогая не узнает какой танкиста был конец..." (с)
    21 марта, Гость   Ответить
  • хм. надо почтовый ящик проверить
    21 марта, Гость   Ответить
  • выпускникам военной кафедры АлтГТУ --- это же танкисты
    21 марта, Гость   Ответить
  • Разве кто-то удивлен, все как обычно по телеку одно, в реальности совсем другое.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а в экран компьютерного монитора посмотришь-там третье.Воистину запьёшь...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Копыта делают не зная что думает голова. Полный раздрай организма.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая попытка, но--нет.
    21 марта, Гость   Ответить
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