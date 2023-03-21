Повестки в военкомат начали приходить жителям Алтайского края

В повестках говорится о необходимости прохождения военных сборов

21 марта 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края получили повестки в военкоматы для "прохождения военных сборов", сообщает altapress.ru.

В повестках говорится о необходимости явиться в военкомат для прохождения военных сборов.

"В первую очередь повестки о военных сборах приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет. Примечательно, что военные сборы объявляются указом президента России, но на данный момент этот документ ещё не опубликован. На каком основании военкоматы призывают граждан весной 2023 года, неизвестно", – отмечают источники издания.

Ранее amic.ru рассказал, почему в России раздают повестки и будет ли вторая волна мобилизации.