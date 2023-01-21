В Госдуме рассказали, в каком случае объявят всеобщую мобилизацию

Пока на повестке этот вопрос не стоит, и "в 2023 году однозначно стоять не будет", заявил депутат Виктор Соболев

21 января 2023, 11:00, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

В случае выхода боевых действий за пределы Украины в России начнётся всеобщая мобилизация. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев.

"Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация. И уж тогда никто не будет смотреть, у кого сколько детей и всё остальное, "поедем все", – заявил парламентарий.

При этом он уточнил, что пока на повестке этот вопрос не стоит, и "в 2023 году однозначно стоять не будет".

Частичная же мобилизация, по словам генерала, завершена и второй её волны "абсолютно точно не будет". По его словам, в России сейчас "элементарно нет базы мобилизационного развёртывания".

Ранее представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что в вопросе частичной мобилизации следует ориентироваться на слова президента Владимира Путина.