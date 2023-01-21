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В Госдуме рассказали, в каком случае объявят всеобщую мобилизацию

Пока на повестке этот вопрос не стоит, и "в 2023 году однозначно стоять не будет", заявил депутат Виктор Соболев

21 января 2023, 11:00, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

В случае выхода боевых действий за пределы Украины в России начнётся всеобщая мобилизация. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев. 

"Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация. И уж тогда никто не будет смотреть, у кого сколько детей и всё остальное, "поедем все", – заявил парламентарий.

При этом он уточнил, что пока на повестке этот вопрос не стоит, и "в 2023 году однозначно стоять не будет".

Частичная же мобилизация, по словам генерала, завершена и второй её волны "абсолютно точно не будет". По его словам, в России сейчас "элементарно нет базы мобилизационного развёртывания".

Ранее представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что в вопросе частичной мобилизации следует ориентироваться на слова президента Владимира Путина. 

 

Комментарии 10

  • Кто этот Соболев? Почему ему вообще разрешают пасть свою открывать?
    21 января, Гость   Ответить
  • «поедем все» --- с той стороны практически миллиард, даже если поедем все, это не решит проблему. Лучше если поедем все ракеты делать, смысла больше. Может правда у нас уже нет ядерного оружия, подозрения возникают
    21 января, Гость   Ответить
  • Может и гиперзвука нет? И Посейдонов, и Сарматов? Неужели правда мультики были?
    21 января, Гость   Ответить
  • На ютьюбе есть ролик, в котором депутат Роман Сагура рассказывает о ситуации с лечением раненых в госпиталях С-Петербурга и о срочной необходимости открытия хосписов для калек, от которых отказываются родные. Посмотрите. Только не для слабонервных!
    21 января, Гость   Ответить
  • Всё может быть.
    21 января, Гость   Ответить
  • вот всем правительством и валите расхлёбывать то ..но, которое заварили
    21 января, Гость   Ответить
  • заявил депутат Виктор Соболев - а ему лично Путин это сказал? Он, депутат этот, дает гарантии, что Путин не передумает за 2023 год? Так-то год длинный...
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, с той стороны практически миллиард----чего мелочишься,пиши 8 ,так сказочней будет
    21 января, Гость   Ответить
  • Как это ни грустно, но вторая волна мобилизации будет, если в ближайшее время не достигнут соглашения о перемирии и заморозке. Дело времени. Все же понимают, что каждый день с фронта выбывают убитые и раненые (которые частично возвращаются потом, но все же). Вопрос времени, когда вторая начнется. Это не всепропальщичество, это здравый смысл. С обоих сторон гибнут простые пацаны. Да, есть вна Украине предатели своей страны, наемники и поехавшие кукушкой нацики (Правый сектор, Азов и пр.) , но большинство мобилизованных это обычные жители, такие как мы с вами. Происходящее - величайшая трагедия и для русских и для украинцев, на радость стравивших славян англосаксам. Когда уже славяне всех втянутых в конфликт стран поймут, что мы не враги друг другу, что войну начали снаружи, прекратят распри, и объединятся для защиты от внешнего врага, разжигающего конфликты и устраивающего перевороты и цветные революции по всему миру?
    21 января, Гость   Ответить
  • Уже все распланировали, в какой год какую страну.
    21 января, Гость   Ответить
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