Повторить успех. Инвестора для второго "деревянного" поселка ищут во Власихе
За девять лет на гигантском участке должен "вырасти" микрорайон с домами и социальными объектами
15 февраля 2024, 08:01, ИА Амител
В пригороде Барнаула, рядом с поселками Власиха и Лесной, планируют возвести очередной коттеджный микрорайон. Землю для строительства выставил на торги институт жилищного развития "Дом.рф". Летом 2023-го он реализовал на аукционе соседний участок площадью 57,5 га, который на девять лет арендовала барнаульская компания "Промжилстрой". Инвестор уже объявил, что намерен построить микрорайон на 421 дом, с магазином и детсадом.
По типовому пути
Площадь участка, выставленного на торги в феврале 2024 года, чуть меньше – 54,6 га. С победителем "Дом.рф" заключит договор о комплексном развитии территории (КРТ).
По условиям соглашения, инвестор за свой счет должен полностью обеспечить землю необходимой инфраструктурой: централизованным водо-, тепло- (газо-), электроснабжением, водоотведением (включая отведение поверхностных и талых вод), также построить дороги, тротуары, социальные объекты.
Участок во Власихе / Фото: "Дом.рф"Благоустройство поселка – еще одна обязанность застройщика. Ему необходимо оборудовать в квартале детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, тротуары. Во всех местах общего пользования должно быть выполнено озеленение.
Общая площадь жилой застройки – 53-59 тыс. квадратных метров. При средней площади частных домов 100 "квадратов", это 530-590 коттеджей.
Требований к конструктиву и внешнему виду зданий немного. Самое главное, чтобы они были выбраны из каталога пилотных проектов. Его разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году. По условиям КРТ, застройщик должен использовать не менее пяти типовых вариантов, выполненных из дерева.
"Проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства жилого назначения, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с АО "Дом.рф" в сроки и в порядке, предусмотренные договором о комплексном развитии незастроенной территории", – указано в аукционной документации.
Аукцион назначен на 15 марта. Начальная стоимость участка – 12,08 млн рублей. Срок аренды – девять лет. За это время инвестор должен полностью завершить проект. Разрешение на строительство первой очереди компания-победитель должна получить уже через год после заключения договора с "Дом.рф". На строительство домов в рамках этого этапа отводят год.
Опыт победителей
Первый участок во Власихе под строительство коттеджного поселка ушел с торгов в июле 2023 года. Единственным участником и победителем стала компания "Промжилстрой". Она зарегистрирована в Московской области, однако по факту оказалось, что работает на рынке Алтайского края. В конце января инвестор представил концепцию микрорайона.
Он будет рассчитан на 421 коттедж. Строительство первых 70-100 домов запланировано на 2024 год. Пока ведутся основные работы, дороги будут щебеночные. По мере сдачи объектов проезжие части начнут асфальтировать. В 2025 году компания намерена построить еще 150 домов.
Застройщик готовится обеспечить микрорайон инженерной инфраструктурой. Так, в поселок проведут газ (техподключения уже получены), пробурят скважину (ее проект сейчас находится в разработке), у каждого дома вместо привычной канализации будет станция биологической очистки.
В ЖК появится частный детский сад на 60 мест, платные подготовительные классы и начальное образование, кабинет здравоохранения. Стоимость земельного участка (без дома) – от 2 млн рублей.
08:46:48 15-02-2024
Если откинуть всю шелуху с обещаниями обещалкина Промжилстроя и тому подобных и красивыми картинками, то получится очередной поселок предоставленный самому себе. Такие чуть больше чем все. Ни дорог, ни доехать никуда, ни воды, ни канализации т.д. Этот повторит судьбу предыдущих 99%. Только будут типовые "красивые"? домики. Еще и усложнит жизнь тех, кто там ездит каждый день по делам, будут вместе стоять друг на друга смотреть в пробке.
09:34:53 15-02-2024
Гость (08:46:48 15-02-2024) Если откинуть всю шелуху с обещаниями обещалкина Промжилстро... Почти цветочки. Еще два участка там на продажу готовятся. Такие же по размерам. Реально потом ни въехать ни выехать. Причем, альтернативнъх дорог нет. Ну если только через Новые Зори на Павлик рулить.
09:48:24 15-02-2024
Вот бы и начали со строительства школы и детского сада или хотя бы одновременно со строительством жилья, а в ваши обещания давным давно никто не верит....
15:36:08 15-02-2024
построил я дом в лесном...красота, с одной стороны лес, с другой поля, казалось бы что еще нужно, обещали что земли сельхоз, не будут застроены....а потом что то пошло не так... наложили лежачих полицейских через каждые 500 метров, школа в старом лесном начальных классов переполлнена, две школы в селикатном переполнены. С садами та же история. Пробка утром похлеще чем на матросова (в том числе спасибо тем, кто едет 20км/ч, и обгон чреват - везде сплошную нарисовали.) А теперь еще построят несколько тысяч домов вдоль всей этой однополосной дорожки....Мое , некогда райское гнездышко" превращается в помои. Ни заехать н ивыехать. По фактУ, случилась беда, от урагана свет пропал - звоним в едс, там говрят, ваша часть поселка питается от павловского рэс - звоните им. Звонишь им - там говорят, мы отвечаем только за стобы 5кв, кажется ,короче высоковольтные, а ваши у домов НИЧЕЙНЫЕ... 2 дня без света сидел, пока через тернии и 28 телефонов , всетаки не досутчался решить проблему. То за мусоровозом бегать заставляют, то свалку организовать, то наоборот аэропортная зона запрета деятельности разводящая птиц, то подписывают на землю нелепые пункты втихаря, о том, что земля зарезервирована под гос.нужды, и 2 года судились... вообще не рай а АД какой то, щас еще настроят, совершенно будет невозможно жить, ведь ужже в первую часть поселка сказали, не выгодно строить ни школы ни сады - естественно, уверен, что и прокладывать ГАЗОПРОВОДЫ (проложенные в свое время за наш счет) тоже будет не выгодно, подключатся к нашим, а еще энергетика, тоже как пиявки присосутся к инфраструктуре, а о том, что летом с воодой проблема, не то чтобы постирать, но даже туалет смыть, а тут еще столько потребителей подключат.... ОУ!!! должна ж быть хоть какаято управа. мы ведь не зэки и не рабы, что нас в один бункер тесный согнали и заставляют кплотняться, даже в 20ке в час пик и то просторней чем сейчас уже...
19:26:33 15-02-2024
а почему "повторить успех"? У компании есть успешный опыт? Или всё, что за власихой успешно? Если честно, сплошное дно какое-то там
07:53:14 16-02-2024
Гость (19:26:33 15-02-2024) а почему "повторить успех"? У компании есть успешный опыт? И... к всему, что за власихой ни какая компания отношения не имеет. тут все сделано людьми самостоятельно. от подвода газапровода до установки водонапорной башни!
20:48:05 15-02-2024
Здесь сейчас просто кошмар, а после застройки новыми домиками наступит ужас!