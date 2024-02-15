Повторить успех. Инвестора для второго "деревянного" поселка ищут во Власихе

За девять лет на гигантском участке должен "вырасти" микрорайон с домами и социальными объектами

15 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Проекты домов / Фото: реестр проектов – победителей конкурса / Минстрой

В пригороде Барнаула, рядом с поселками Власиха и Лесной, планируют возвести очередной коттеджный микрорайон. Землю для строительства выставил на торги институт жилищного развития "Дом.рф". Летом 2023-го он реализовал на аукционе соседний участок площадью 57,5 га, который на девять лет арендовала барнаульская компания "Промжилстрой". Инвестор уже объявил, что намерен построить микрорайон на 421 дом, с магазином и детсадом.

По типовому пути

Площадь участка, выставленного на торги в феврале 2024 года, чуть меньше – 54,6 га. С победителем "Дом.рф" заключит договор о комплексном развитии территории (КРТ).

По условиям соглашения, инвестор за свой счет должен полностью обеспечить землю необходимой инфраструктурой: централизованным водо-, тепло- (газо-), электроснабжением, водоотведением (включая отведение поверхностных и талых вод), также построить дороги, тротуары, социальные объекты.

Участок во Власихе / Фото: "Дом.рф"Благоустройство поселка – еще одна обязанность застройщика. Ему необходимо оборудовать в квартале детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, тротуары. Во всех местах общего пользования должно быть выполнено озеленение.

Общая площадь жилой застройки – 53-59 тыс. квадратных метров. При средней площади частных домов 100 "квадратов", это 530-590 коттеджей.

Требований к конструктиву и внешнему виду зданий немного. Самое главное, чтобы они были выбраны из каталога пилотных проектов. Его разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году. По условиям КРТ, застройщик должен использовать не менее пяти типовых вариантов, выполненных из дерева.

"Проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства жилого назначения, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с АО "Дом.рф" в сроки и в порядке, предусмотренные договором о комплексном развитии незастроенной территории", – указано в аукционной документации.

Аукцион назначен на 15 марта. Начальная стоимость участка – 12,08 млн рублей. Срок аренды – девять лет. За это время инвестор должен полностью завершить проект. Разрешение на строительство первой очереди компания-победитель должна получить уже через год после заключения договора с "Дом.рф". На строительство домов в рамках этого этапа отводят год.

Опыт победителей

Первый участок во Власихе под строительство коттеджного поселка ушел с торгов в июле 2023 года. Единственным участником и победителем стала компания "Промжилстрой". Она зарегистрирована в Московской области, однако по факту оказалось, что работает на рынке Алтайского края. В конце января инвестор представил концепцию микрорайона.

Он будет рассчитан на 421 коттедж. Строительство первых 70-100 домов запланировано на 2024 год. Пока ведутся основные работы, дороги будут щебеночные. По мере сдачи объектов проезжие части начнут асфальтировать. В 2025 году компания намерена построить еще 150 домов.

Застройщик готовится обеспечить микрорайон инженерной инфраструктурой. Так, в поселок проведут газ (техподключения уже получены), пробурят скважину (ее проект сейчас находится в разработке), у каждого дома вместо привычной канализации будет станция биологической очистки.

В ЖК появится частный детский сад на 60 мест, платные подготовительные классы и начальное образование, кабинет здравоохранения. Стоимость земельного участка (без дома) – от 2 млн рублей.