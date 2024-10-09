НОВОСТИОбщество

Повысить налоги для бездетных предложил депутат Госдумы для поддержки семей с детьми

По сути, предлагают ввести "алименты" для людей, которые в силу разных обстоятельств не имеют детей

09 октября 2024, 11:53, ИА Амител

Семья без детей / Фото: unsplash.com
Семья без детей / Фото: unsplash.com

В Госдуме обсуждают повышение ставки подоходного налога для бездетных, чтобы полученные от этого деньги отправить на поддержку семей с детьми, рассказал ura.ru депутат ГД Евгений Федоров.

"Сейчас граждане платят 15 или 13%, а в случае отсутствия детей ставка будет выше", – уточнил Федоров.

По его словам, налог будет распространяться на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих детей. При этом если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки.

"Представьте себе, что алиментщик по каким-то причинам больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Мы предлагаем ввести "алименты" для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют. Они не вкладываются в развитие будущего, за них это делают другие", – подчеркнул Федоров.

По его словам, ставка повышенного подоходного налога сейчас обсуждается, но какой она будет – пока сложно сказать. Для примера Федоров указал, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей.

"Пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать", – добавил Федоров.

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафе до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри.

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НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы

Комментарии 39

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Гость

12:08:36 09-10-2024

Хм, а депутату не приходит в голову, что бездетные и так оплачивают содержание чужих детей? На минуточку, откуда берутся все пособия, на что содержатся школы, детские сады, детские поликлиники и прочие ништяки? Бездетные и так платят налоги, которые и идут на содержание этого всего, при этом не пользуясь данными услугами. И это, есть "детные" по типу Теплякова, которые не работают, а только потребляют. А давайте все будут только рожать и сядут на пособия. Интересно, как быстро лавочке придет трындец?

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Гость

13:44:35 09-10-2024

Гость (12:08:36 09-10-2024) Хм, а депутату не приходит в голову, что бездетные и так опл...
кто вас в старости содержать будет? нерожденные дети?

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Гость

12:08:54 09-10-2024

Вооо, дошли в своих бессмысленных и неврастеничных метаниях до "карательной терапии".

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Гость

12:13:57 09-10-2024

А давайте для начала уровень жизни уже живущих граждан поднимем до уровня, чтобы все не в кредитах по уши сидели.

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Гость

12:46:18 09-10-2024

Гость (12:13:57 09-10-2024) А давайте для начала уровень жизни уже живущих граждан подни... хоть заподнимайся, на лексусы потратят, да на поездки по морям

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ужас

12:24:02 09-10-2024

Идиоты, сначала условия создайте, а с мужчинами вообще непонятно, мужчина не способен рожать и что ему делать если не дают?

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Гость

12:45:03 09-10-2024

ужас (12:24:02 09-10-2024) Идиоты, сначала условия создайте, а с мужчинами вообще непон... усыновлять из детдома

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Гость

13:26:34 09-10-2024

ужас (12:24:02 09-10-2024) Идиоты, сначала условия создайте, а с мужчинами вообще непон... а зачем ему деньги, если ему не дают? пусть налог платит

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Гость

14:49:46 09-10-2024

Гость (13:26:34 09-10-2024) а зачем ему деньги, если ему не дают? пусть налог платит... Размечталась!

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Гость

14:51:07 09-10-2024

Гость (13:26:34 09-10-2024) а зачем ему деньги, если ему не дают? пусть налог платит... А зачем тебе деньги, если ты пишешь в интернете всякую чушь? Давай тебя обложим налогом в 90% от твоего дохода.

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Гость

12:39:05 09-10-2024

А еще нам рассказывают как в гнилой Америке стравливают группы населения - негров с белыми, ЛГБТ+ с консерваторами и верующими, безработных халявщиков с рабочими - довели мол Америку до ручки раздавая ништяки одним за счет других. А нам оно точно надо?

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Элен без ребят

12:45:59 09-10-2024

"если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки"
совсем головой поехали что ли?

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Гость

13:38:48 09-10-2024

Элен без ребят (12:45:59 09-10-2024) "если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это ... Нет, они считают, что те, у кого нет своих, обязаны усыновлять.

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Элен без ребят

12:48:28 09-10-2024

"Пришло время разделить граждан"
а вы и так их уже разделили.
и властвуете. все по классике.

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Гость

12:52:24 09-10-2024

Для начала надо разобраться почему доходы от нефти,газа,металла идут в частные руки? Это недра, а недра должны принадлежать всем. Людям не хватает денег на детей.

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Гость

13:27:19 09-10-2024

Гость (12:52:24 09-10-2024) Для начала надо разобраться почему доходы от нефти,газа,мета... хватит сюда постить ересь с либерастных помоек. Про НДПИ не слышали?

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Гость

14:14:28 09-10-2024

Гость (13:27:19 09-10-2024) хватит сюда постить ересь с либерастных помоек. Про НДПИ не ...
Ересь у тебя в голове ! Какая ставка то НДПИ ?! И цену реализации сравни

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Гость

16:26:47 09-10-2024

Гость (12:52:24 09-10-2024) Для начала надо разобраться почему доходы от нефти,газа,мета... Вот именно!

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Гость

12:55:58 09-10-2024

Чего в курилках и туалетах "ДУРДУМЫ" книгу "Чиполино" разложили, что ли?

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Гость

13:30:30 09-10-2024

Почему я должна оплачивать чьи-то животные инстинкты? Не можешь содержать своих детей-купи презервативы!

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Афиноген

13:45:38 09-10-2024

А почему наше общество оказалось в подобных условиях?Почему молодые люди отказываются иметь детей?Значит нет соответствующих условий ,значит низкий уровень жизни,нет уверенности в будущем.И эту проблему хотят решить за счёт самого общества,отняв у одних и передав другим?А где же наши законные доходы от газа,нефти, угля,леса,электроэнергии,всевозможных металлов,продукции сельского хозяйства,удобрений,рыбы,разнообразных природных ресурсов,налогов?Где налоги с диких доходов по банковской деятельности?А куда деваются деньги тех,кто не дожил до пенсии или пользовался ими малое время?Помимо того что пенсии нищенские ещё и возраст пенсионный увеличили,другими словами залезли в карман к старикам?Где вся эта прорва денег?Не этими ли вопросами надо заняться для начала и перестать втирать очки про ветреную молодёжь ,которая только и хочет ,чтобы жить для себя и не иметь детей?

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Гость

13:50:28 09-10-2024

Предлагаю начать с усатых. Налог на усы и звучит красиво. А за аристократический вид нужно платить

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Гость

13:54:21 09-10-2024

Про справедливость уже было. Обещали повысить пенсионный возраст, чтобы увеличить размеры пенсий. Возраст повысили, а пенсии, которые до 2018 года( когда изменили возраст) были на 2тр больше МРОТа, в 2024 году стали на 3тр меньше МРОТа. Так же будет с новым налогом на бездетность, Денег больше соберут, но до семей с детьми не дойдут. Ещё вспомнилось, как депутатка предложила увеличить НДС до 20% на "вредные" продукты, например с пальмовым маслом, чтобы люди вместо них покупали полезные фрукты. Магазины в большинстве своем перестали указывать в чеках, что по 20, а что по 10%, дают общую сумму, покупатель не определит. Хотя у бананов НДС тоже 20%, столько же у замороженных фруктов, даже овощей.

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Гость

15:24:54 09-10-2024

Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто от него не помер, Человек рожден, чтобы продолжать свой род, а не хочешь, плати бабки и не ной, ты дружочек голубой.

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Гость

15:52:30 09-10-2024

Гость (15:24:54 09-10-2024) Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто... А давайте каждый человек сам будет решать, для чего он рожден? Такой налог - это полный беспредел. Жизнь в РФ и так не сахар, а тут еще и это...

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Ольга

15:51:41 09-10-2024

За счёт наших мужчин мы должны содержать детей мигрантов?
Они тут рожают бесплатно, дети ходят в детские сады бесплатно, обучают в школе бесплатно и все ложится на налогоплательщиков
Умный ход, придумали ДУМА

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Гость

15:57:26 09-10-2024

Каким семьям с детьми эти деньги они собрались давать? мигрантам что ли? чтобы они сюда еще больше ехали. Или опять деньги по карманам приближенных распихают? В СССР был налог на бездетных, так эти деньги шли на содержание детских домов, то есть, если не хочешь своих детей, то помоги советскому государству содержать детей-сирот. Причем от налога освобождались неженатые и незамужние люди старше 45 лет, не могущие иметь детей по здоровью, вахтовики, монахи и монахини. А здесь всех хотят грести под одну гребенку, больных, косых, кривых, лишь бы деньги получить.

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Гость

17:15:33 09-10-2024

Гость (15:57:26 09-10-2024) Каким семьям с детьми эти деньги они собрались давать? мигра... В СССРе налог платили только мужики, он так и назывался "налог на яйца". О каких замужних ты ведешь речь? В СССРе за это статья была.

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Светлана

21:38:08 09-10-2024

Гость (17:15:33 09-10-2024) В СССРе налог платили только мужики, он так и назывался "нал... Ошибочка, дамы тоже платили. По себе знаю.

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Гость

15:59:48 09-10-2024

Гость (15:24:54 09-10-2024) Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто... Такой налог был при социалистическом строе, а ныне демократия, значит возвращаемся к социализму!

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Гость

16:15:02 09-10-2024

Гость (15:59:48 09-10-2024) Такой налог был при социалистическом строе, а ныне демократи... Увы... Возвращение только налога, бывшего при социализме, еще не означает возврата к социализму в целом.

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Гость

16:41:12 09-10-2024

Гость (15:59:48 09-10-2024) Такой налог был при социалистическом строе, а ныне демократи... "Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам." (с)

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Гость

16:11:26 09-10-2024

Был уже такой налог------- это да, и песня тоже про него была у Высоцкого - 7% всеж не 25))

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Гость

16:17:56 09-10-2024

Такого налога нет даже в Северной Корее! Хотя и там в последнее время проблемы с демографией тоже наблюдаются. А мы опять, получается, впереди планеты всей (как и по количеству наложенных санкций)...

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Елена

16:25:01 09-10-2024

Ещё один повод появится неоформлять отношения молодёжь сейчас и так не стремится замуж или жениться....депутаты , каквсегда у нас, странно мыслят...ДЛЯ народа могут придумывать законы, а не против народа законоворчесвом заниматься.

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Гость

16:34:00 09-10-2024

Гость (15:24:54 09-10-2024) Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто... Не надо сравнивать после военные годы и сейчас уровень мед технологий другой и время другое прежде чем на сво отправлять надо сперму в банк ложить и все глупые запреты снять для эко снять и уровень жизни поднять

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Гость

18:10:07 09-10-2024

"Мы предлагаем ввести "алименты" для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют."
Читай: родился - и уже виновен.

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Гость

20:13:47 09-10-2024

Молодежи надо просто валить из этой страны. И всем, у кого есть возможность.

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Светлана

21:42:28 09-10-2024

В 18 лет ребёнок станет совершеннолетним, и пора платить налог? Лишь бы пропиариться этим дуракам(((

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