Повысить налоги для бездетных предложил депутат Госдумы для поддержки семей с детьми

По сути, предлагают ввести "алименты" для людей, которые в силу разных обстоятельств не имеют детей

09 октября 2024, 11:53, ИА Амител

Семья без детей / Фото: unsplash.com

В Госдуме обсуждают повышение ставки подоходного налога для бездетных, чтобы полученные от этого деньги отправить на поддержку семей с детьми, рассказал ura.ru депутат ГД Евгений Федоров.

"Сейчас граждане платят 15 или 13%, а в случае отсутствия детей ставка будет выше", – уточнил Федоров.

По его словам, налог будет распространяться на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих детей. При этом если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки.

"Представьте себе, что алиментщик по каким-то причинам больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Мы предлагаем ввести "алименты" для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют. Они не вкладываются в развитие будущего, за них это делают другие", – подчеркнул Федоров.

По его словам, ставка повышенного подоходного налога сейчас обсуждается, но какой она будет – пока сложно сказать. Для примера Федоров указал, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей.

"Пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать", – добавил Федоров.

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