Повысить налоги для бездетных предложил депутат Госдумы для поддержки семей с детьми
По сути, предлагают ввести "алименты" для людей, которые в силу разных обстоятельств не имеют детей
09 октября 2024, 11:53, ИА Амител
В Госдуме обсуждают повышение ставки подоходного налога для бездетных, чтобы полученные от этого деньги отправить на поддержку семей с детьми, рассказал ura.ru депутат ГД Евгений Федоров.
"Сейчас граждане платят 15 или 13%, а в случае отсутствия детей ставка будет выше", – уточнил Федоров.
По его словам, налог будет распространяться на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих детей. При этом если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки.
"Представьте себе, что алиментщик по каким-то причинам больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Мы предлагаем ввести "алименты" для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют. Они не вкладываются в развитие будущего, за них это делают другие", – подчеркнул Федоров.
По его словам, ставка повышенного подоходного налога сейчас обсуждается, но какой она будет – пока сложно сказать. Для примера Федоров указал, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей.
"Пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать", – добавил Федоров.
Ранее в Госдуму внесли проект о штрафе до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри.
12:08:36 09-10-2024
Хм, а депутату не приходит в голову, что бездетные и так оплачивают содержание чужих детей? На минуточку, откуда берутся все пособия, на что содержатся школы, детские сады, детские поликлиники и прочие ништяки? Бездетные и так платят налоги, которые и идут на содержание этого всего, при этом не пользуясь данными услугами. И это, есть "детные" по типу Теплякова, которые не работают, а только потребляют. А давайте все будут только рожать и сядут на пособия. Интересно, как быстро лавочке придет трындец?
13:44:35 09-10-2024
Гость (12:08:36 09-10-2024) Хм, а депутату не приходит в голову, что бездетные и так опл...
кто вас в старости содержать будет? нерожденные дети?
12:08:54 09-10-2024
Вооо, дошли в своих бессмысленных и неврастеничных метаниях до "карательной терапии".
12:13:57 09-10-2024
А давайте для начала уровень жизни уже живущих граждан поднимем до уровня, чтобы все не в кредитах по уши сидели.
12:46:18 09-10-2024
Гость (12:13:57 09-10-2024) А давайте для начала уровень жизни уже живущих граждан подни... хоть заподнимайся, на лексусы потратят, да на поездки по морям
12:24:02 09-10-2024
Идиоты, сначала условия создайте, а с мужчинами вообще непонятно, мужчина не способен рожать и что ему делать если не дают?
12:45:03 09-10-2024
ужас (12:24:02 09-10-2024) Идиоты, сначала условия создайте, а с мужчинами вообще непон... усыновлять из детдома
13:26:34 09-10-2024
ужас (12:24:02 09-10-2024) Идиоты, сначала условия создайте, а с мужчинами вообще непон... а зачем ему деньги, если ему не дают? пусть налог платит
14:49:46 09-10-2024
Гость (13:26:34 09-10-2024) а зачем ему деньги, если ему не дают? пусть налог платит... Размечталась!
14:51:07 09-10-2024
Гость (13:26:34 09-10-2024) а зачем ему деньги, если ему не дают? пусть налог платит... А зачем тебе деньги, если ты пишешь в интернете всякую чушь? Давай тебя обложим налогом в 90% от твоего дохода.
12:39:05 09-10-2024
А еще нам рассказывают как в гнилой Америке стравливают группы населения - негров с белыми, ЛГБТ+ с консерваторами и верующими, безработных халявщиков с рабочими - довели мол Америку до ручки раздавая ништяки одним за счет других. А нам оно точно надо?
12:45:59 09-10-2024
"если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки"
совсем головой поехали что ли?
13:38:48 09-10-2024
Элен без ребят (12:45:59 09-10-2024) "если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это ... Нет, они считают, что те, у кого нет своих, обязаны усыновлять.
12:48:28 09-10-2024
"Пришло время разделить граждан"
а вы и так их уже разделили.
и властвуете. все по классике.
12:52:24 09-10-2024
Для начала надо разобраться почему доходы от нефти,газа,металла идут в частные руки? Это недра, а недра должны принадлежать всем. Людям не хватает денег на детей.
13:27:19 09-10-2024
Гость (12:52:24 09-10-2024) Для начала надо разобраться почему доходы от нефти,газа,мета... хватит сюда постить ересь с либерастных помоек. Про НДПИ не слышали?
14:14:28 09-10-2024
Гость (13:27:19 09-10-2024) хватит сюда постить ересь с либерастных помоек. Про НДПИ не ...
Ересь у тебя в голове ! Какая ставка то НДПИ ?! И цену реализации сравни
16:26:47 09-10-2024
Гость (12:52:24 09-10-2024) Для начала надо разобраться почему доходы от нефти,газа,мета... Вот именно!
12:55:58 09-10-2024
Чего в курилках и туалетах "ДУРДУМЫ" книгу "Чиполино" разложили, что ли?
13:30:30 09-10-2024
Почему я должна оплачивать чьи-то животные инстинкты? Не можешь содержать своих детей-купи презервативы!
13:45:38 09-10-2024
А почему наше общество оказалось в подобных условиях?Почему молодые люди отказываются иметь детей?Значит нет соответствующих условий ,значит низкий уровень жизни,нет уверенности в будущем.И эту проблему хотят решить за счёт самого общества,отняв у одних и передав другим?А где же наши законные доходы от газа,нефти, угля,леса,электроэнергии,всевозможных металлов,продукции сельского хозяйства,удобрений,рыбы,разнообразных природных ресурсов,налогов?Где налоги с диких доходов по банковской деятельности?А куда деваются деньги тех,кто не дожил до пенсии или пользовался ими малое время?Помимо того что пенсии нищенские ещё и возраст пенсионный увеличили,другими словами залезли в карман к старикам?Где вся эта прорва денег?Не этими ли вопросами надо заняться для начала и перестать втирать очки про ветреную молодёжь ,которая только и хочет ,чтобы жить для себя и не иметь детей?
13:50:28 09-10-2024
Предлагаю начать с усатых. Налог на усы и звучит красиво. А за аристократический вид нужно платить
13:54:21 09-10-2024
Про справедливость уже было. Обещали повысить пенсионный возраст, чтобы увеличить размеры пенсий. Возраст повысили, а пенсии, которые до 2018 года( когда изменили возраст) были на 2тр больше МРОТа, в 2024 году стали на 3тр меньше МРОТа. Так же будет с новым налогом на бездетность, Денег больше соберут, но до семей с детьми не дойдут. Ещё вспомнилось, как депутатка предложила увеличить НДС до 20% на "вредные" продукты, например с пальмовым маслом, чтобы люди вместо них покупали полезные фрукты. Магазины в большинстве своем перестали указывать в чеках, что по 20, а что по 10%, дают общую сумму, покупатель не определит. Хотя у бананов НДС тоже 20%, столько же у замороженных фруктов, даже овощей.
15:24:54 09-10-2024
Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто от него не помер, Человек рожден, чтобы продолжать свой род, а не хочешь, плати бабки и не ной, ты дружочек голубой.
15:52:30 09-10-2024
Гость (15:24:54 09-10-2024) Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто... А давайте каждый человек сам будет решать, для чего он рожден? Такой налог - это полный беспредел. Жизнь в РФ и так не сахар, а тут еще и это...
15:51:41 09-10-2024
За счёт наших мужчин мы должны содержать детей мигрантов?
Они тут рожают бесплатно, дети ходят в детские сады бесплатно, обучают в школе бесплатно и все ложится на налогоплательщиков
Умный ход, придумали ДУМА
15:57:26 09-10-2024
Каким семьям с детьми эти деньги они собрались давать? мигрантам что ли? чтобы они сюда еще больше ехали. Или опять деньги по карманам приближенных распихают? В СССР был налог на бездетных, так эти деньги шли на содержание детских домов, то есть, если не хочешь своих детей, то помоги советскому государству содержать детей-сирот. Причем от налога освобождались неженатые и незамужние люди старше 45 лет, не могущие иметь детей по здоровью, вахтовики, монахи и монахини. А здесь всех хотят грести под одну гребенку, больных, косых, кривых, лишь бы деньги получить.
17:15:33 09-10-2024
Гость (15:57:26 09-10-2024) Каким семьям с детьми эти деньги они собрались давать? мигра... В СССРе налог платили только мужики, он так и назывался "налог на яйца". О каких замужних ты ведешь речь? В СССРе за это статья была.
21:38:08 09-10-2024
Гость (17:15:33 09-10-2024) В СССРе налог платили только мужики, он так и назывался "нал... Ошибочка, дамы тоже платили. По себе знаю.
15:59:48 09-10-2024
Гость (15:24:54 09-10-2024) Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто... Такой налог был при социалистическом строе, а ныне демократия, значит возвращаемся к социализму!
16:15:02 09-10-2024
Гость (15:59:48 09-10-2024) Такой налог был при социалистическом строе, а ныне демократи... Увы... Возвращение только налога, бывшего при социализме, еще не означает возврата к социализму в целом.
16:41:12 09-10-2024
Гость (15:59:48 09-10-2024) Такой налог был при социалистическом строе, а ныне демократи... "Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам." (с)
16:11:26 09-10-2024
Был уже такой налог------- это да, и песня тоже про него была у Высоцкого - 7% всеж не 25))
16:17:56 09-10-2024
Такого налога нет даже в Северной Корее! Хотя и там в последнее время проблемы с демографией тоже наблюдаются. А мы опять, получается, впереди планеты всей (как и по количеству наложенных санкций)...
16:25:01 09-10-2024
Ещё один повод появится неоформлять отношения молодёжь сейчас и так не стремится замуж или жениться....депутаты , каквсегда у нас, странно мыслят...ДЛЯ народа могут придумывать законы, а не против народа законоворчесвом заниматься.
16:34:00 09-10-2024
Гость (15:24:54 09-10-2024) Все новое хорошо забытое старое. Был уже такой налог и никто... Не надо сравнивать после военные годы и сейчас уровень мед технологий другой и время другое прежде чем на сво отправлять надо сперму в банк ложить и все глупые запреты снять для эко снять и уровень жизни поднять
18:10:07 09-10-2024
"Мы предлагаем ввести "алименты" для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют."
Читай: родился - и уже виновен.
20:13:47 09-10-2024
Молодежи надо просто валить из этой страны. И всем, у кого есть возможность.
21:42:28 09-10-2024
В 18 лет ребёнок станет совершеннолетним, и пора платить налог? Лишь бы пропиариться этим дуракам(((