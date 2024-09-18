Женщинам рассказали, как можно работать и рожать, а не заводить собачек

Еще 20-30 лет назад средний возраст матери, родившей первого ребенка, составлял 20,9 года, а сегодня на первом месте – карьера

18 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Женщина с собачкой / Фото: unsplash.com

Молодые россиянки сегодня ориентированы на построение карьеры и только потом – на создание семьи, однако, как уверяют эксперты, это уже можно сочетать и государство этому способствует, пишет "Парламентская газета".

Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что раньше женщины приводили на работу детей, и это было нормально, а сейчас приходят на работу с собачками. Уже дошло до того, что четверть молодежи в стране в возрасте от 18 до 24 лет считают, что дети не нужны.

Сенатор Елена Перминова уверена, что выбор между семьей и карьерой делать необязательно: современная женщина может быть и примерной матерью, и успешным специалистом.

"Работающая на удаленке мама в декрете становится едва ли не брендом современного рынка", – подчеркнула сенатор.

Перминова напомнила, что в последнее время в России принят ряд законов о поддержке семей. Например, женщина в декретном отпуске может работать и получать пособие от государства, которое выплачивается независимо от отработанных часов, пока ребенку не исполнится полтора года. Таким образом, можно получать и пособие, и зарплату.

Кроме того, в июле 2024 года парламент одобрил большой пакет налоговых преференций для работающих родителей. В частности, увеличен стандартный налоговый вычет, а также поднялся предельный размер доходов, к которым применяют эти вычеты.

Сенатор Жанна Чефранова отметила, что необходимо максимально стимулировать студенческие семьи – для создания семьи в более молодом возрасте, рождения ребенка и построения карьеры.

"Когда мы сегодня говорим о социальных гарантиях, то нужно делать акцент именно на этом, чтобы рожали люди молодые, здоровые, которые в то же время стремятся к образованию, занять свое место в обществе, сделать что-то продуктивное", – указала Чефранова.

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