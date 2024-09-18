Женщинам рассказали, как можно работать и рожать, а не заводить собачек
Еще 20-30 лет назад средний возраст матери, родившей первого ребенка, составлял 20,9 года, а сегодня на первом месте – карьера
18 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
Молодые россиянки сегодня ориентированы на построение карьеры и только потом – на создание семьи, однако, как уверяют эксперты, это уже можно сочетать и государство этому способствует, пишет "Парламентская газета".
Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что раньше женщины приводили на работу детей, и это было нормально, а сейчас приходят на работу с собачками. Уже дошло до того, что четверть молодежи в стране в возрасте от 18 до 24 лет считают, что дети не нужны.
Сенатор Елена Перминова уверена, что выбор между семьей и карьерой делать необязательно: современная женщина может быть и примерной матерью, и успешным специалистом.
"Работающая на удаленке мама в декрете становится едва ли не брендом современного рынка", – подчеркнула сенатор.
Перминова напомнила, что в последнее время в России принят ряд законов о поддержке семей. Например, женщина в декретном отпуске может работать и получать пособие от государства, которое выплачивается независимо от отработанных часов, пока ребенку не исполнится полтора года. Таким образом, можно получать и пособие, и зарплату.
Кроме того, в июле 2024 года парламент одобрил большой пакет налоговых преференций для работающих родителей. В частности, увеличен стандартный налоговый вычет, а также поднялся предельный размер доходов, к которым применяют эти вычеты.
Сенатор Жанна Чефранова отметила, что необходимо максимально стимулировать студенческие семьи – для создания семьи в более молодом возрасте, рождения ребенка и построения карьеры.
"Когда мы сегодня говорим о социальных гарантиях, то нужно делать акцент именно на этом, чтобы рожали люди молодые, здоровые, которые в то же время стремятся к образованию, занять свое место в обществе, сделать что-то продуктивное", – указала Чефранова.
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13:43:46 18-09-2024
Вы там разберитесь с Бутиной, Голиковой ... и прочими целомудренными у себя. Потом трудящимся мозги выносите.
13:46:44 18-09-2024
все эти говорящие головы прям такие умные...
13:49:06 18-09-2024
Нипонил.
Удаленка?
13:50:54 18-09-2024
Ну не так надо пропагандировать материнство.
13:54:32 18-09-2024
не говорите что мне делать и я не пошлю вас куда нужно
14:03:45 18-09-2024
Кто все эти люди?..
14:30:52 18-09-2024
Кхм... (14:03:45 18-09-2024) Кто все эти люди?..... Сенаторы - представители всех субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, верхней палате Федерального Собрания. В Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов.
Представителем от законодательного органа региона может быть только депутат этого органа. Кандидатуры вносятся председателем, фракцией или группой депутатов. Решение принимается большинством голосов от общего числа.
Представитель от исполнительного органа региона: кандидатура заранее определена. При выборах высшего должностного лица субъекта с ним идут в привязке три кандидатуры, в случае избрания одна из которых будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации
15:39:58 18-09-2024
ликбез (14:30:52 18-09-2024) Сенаторы - представители всех субъектов Российской Федерации... О, капитан Очевидность...
01:26:03 19-09-2024
Кхм... (14:03:45 18-09-2024) Кто все эти люди?.....
Идиоты, которые получают зарплату из бюджета, которая формируется из наших налогов.
14:17:21 18-09-2024
Каждый кто обращался хоть раз за пособием не поверит им ни разу в их уверения поддержки.
16:29:06 18-09-2024
Гость (14:17:21 18-09-2024) Каждый кто обращался хоть раз за пособием не поверит им ни р... я обращалась. все проходит бысто и гладко, очень вежливые толковые инспекторы в фонде, есть детская игровая - можно прийти с ребенком, есть кулер и чай, детские книжки и игрушки, тк рассмотрение и делопроизводство бывает занимает около 2х часов. Была в 2000, 2012 и 2019 годах
18:15:07 18-09-2024
Гость (16:29:06 18-09-2024) я обращалась. все проходит бысто и гладко, очень вежливые то... Ахахах. Особенно про 2000 повеселило. Игровая? Кулеры? Темные коридоры с очередями и хамоватые тетки. И никакого пособия, ежели твой доход превышает установленную сумму.
16:28:03 18-09-2024
Все закономерно, чем богаче общество, тем ниже рождаемость, самая низкая рождаемость в "загнивающей" европе, а самая высокая в "бедной" Африке и Азии.
16:28:42 18-09-2024
Работающая в декрете мама - это не бренд рынка. Это суровая необходимость. Кстати ни одной собачки на работе не видела. а вот детей притаскивают, потому что деть некуда, и есть дела даже на больничном с ребенком.
16:55:37 18-09-2024
собачки на работе? ну может в думу своих мальтипу в сумках и приносят, а у нас только детей.
18:10:04 18-09-2024
"Женщинам рассказали"(((( А то женщины не знали. Не стоит сравнивать время 20-30 лет назад и сегодняшнее. СДО ваша работать не будет. Профукали, к сожалению(((((
23:14:50 18-09-2024
Говорите честно: опять хотят впарить молодым девушкам идею рожать в нищету и неопределённость будущего, пока у них не сформировались мозги понять это, оценить ответственность и риски.
Оооочень дальновидная и прекрасная идея.
09:09:20 19-09-2024
Гость (23:14:50 18-09-2024) Говорите честно: опять хотят впарить молодым девушкам идею р... да да, сейчас цена кв метра еще подрастет за 200 тысяч. При ЗП 40-60 по региону)))) А потом с дитем на пособие сиди. Ну ну. Удачи фантазерам.