В России планируют повысить призывной возраст до 30 лет. Соответствующий законопроект депутаты внесли в середине марта

31 марта 2023, 14:10, Анастасия Бичакова

Фото: mil.ru

Призывной возраст хотят повысить до 30 лет в России. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума, а первым эту идею озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу во время выступления с докладом на расширенной коллегии ведомства в декабре 2022 года. Планируется, что инициатива гарантированно позволит мужчинам получать образование.

Когда могут повысить призывной возраст, произойдёт ли это в предстоящий весенний призыв, и как законопроект даст призывникам гарантии на образование, – в разборе amic.ru.

1 Что известно о повышении призывного возраста? По новому законопроекту, призывать на военную службу смогут россиян мужского пола от 18 до 30 лет – если они состоят на воинском учёте или не состоят, но обязаны состоять и пребывают в запасе.

2 Как повышение призывного возраста повлияет на получение образования? Дело в том, что повысить хотят не только верхний, но и нижний предел призывного возраста – до 21 года. "В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования", – уточняют в тексте законопроекта.

3 Повысят ли призывной возраст к весеннему призыву 2023? Нет. Призывной возраст не повысят к весеннему призыву 2023, который начнётся 1 апреля. Повышать призывной возраст планируют поэтапно, предусмотрен переходный период. Закон вступит в силу с 1 января 2024-го. В случае принятия закона призыву на службу будут подлежать мужчины: от 19 до 30 лет – с 1 января по 31 декабря 2024 года;

от 20 до 30 лет – с 1 января по 31 декабря 2025-го;

от 21 до 30 лет – с 1 января 2026-го. "Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдёт по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу", – заявил "Интерфаксу" один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так, законопроект планируют рассмотреть после 17 апреля, а принять – в весеннюю сессию. До этого нужно получить мнения о нём от всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти. "Окончание срока предоставления отзывов – 15 апреля", – добавил Картаполов.