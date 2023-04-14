Появилась новая версия гибели подростка на стадионе в Алтайском крае

Предполагается, что 16-летний мальчик мог умереть во время пробежки

14 апреля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Появилась новая версия смерти 16-летнего подростка на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Её опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости".

Предполагается, что подросток с друзьями гулял по селу Павловка, парни решили зайти потренироваться на стадион, а во время пробежки молодому человеку стало плохо.

"Школьник рванул с высокого старта, пробежал 20 метров, после чего резко остановился, захрипел и упал на землю. Друзья пытались принести Никиту к взрослым, но спасти парня не удалось", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подросток вёл здоровый образ жизни и не испытывал проблем со здоровьем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что погибший мог надышаться газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.