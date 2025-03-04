Появились фото с места убийства главы Завьяловского района

Правоохранители оцепили место происшествия

04 марта 2025, 19:21, ИА Амител

Место убийства главы Завьяловского района / Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Появились фотографии с места убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко. Кадрами поделилась пресс-служба алтайского СК.

На фото видно охотничье ружье, из которого, как сообщалось ранее, и было совершено убийство, а также сотрудников МВД и следователей. Правоохранители оцепили место происшествия.

Ранее также было опубликовано видео убийства Николая Онищенко.

Напомним, Николая Онищенко убили днем 4 марта в селе Завьялово. Как пишут СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Однако официальных подтверждений данной версии от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Также сообщалось, что убийцу главы Завьяловского района Николая Онищенко объявили в розыск. Как рассказали в алтайском Следкоме, по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции уже задержан местный житель. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью.