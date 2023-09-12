Экстренное приземление самолета под Новосибирском. Фото с места посадки
Пассажиры самолета поблагодарили членов экипажа на месте приземления
12 сентября 2023, 13:58, ИА Амител
Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Сочи в Омск, сделали несколько фотографий с места экстренного приземления воздушного судна в поле. Снимки опубликовали Telegram-каналы Baza и Mash.
Напомним, лайнер совершил экстренную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменка недалеко от Новосибирска. Перед этим пилоты подавали сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. На борту Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.
Пассажиры самолета поблагодарили членов экипажа на месте приземления. На заседании ВЭФ с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле.
14:12:08 12-09-2023
даже представить боюсь, что пережили пассажиры и экипаж. браво, пилоты!
15:06:22 12-09-2023
Пилоты - красавчики!!!