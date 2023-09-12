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Экстренное приземление самолета под Новосибирском. Фото с места посадки

Пассажиры самолета поблагодарили членов экипажа на месте приземления

12 сентября 2023, 13:58, ИА Амител

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Сочи в Омск, сделали несколько фотографий с места экстренного приземления воздушного судна в поле. Снимки опубликовали Telegram-каналы Baza и Mash.

Напомним, лайнер совершил экстренную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменка недалеко от Новосибирска. Перед этим пилоты подавали сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. На борту Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Пассажиры самолета поблагодарили членов экипажа на месте приземления. На заседании ВЭФ с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле.

Новосибирская область Происшествия самолёт
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Комментарии 2

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Элен без ребят

14:12:08 12-09-2023

даже представить боюсь, что пережили пассажиры и экипаж. браво, пилоты!

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Иван

15:06:22 12-09-2023

Пилоты - красавчики!!!

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