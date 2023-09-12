Экстренное приземление самолета под Новосибирском. Фото с места посадки

Пассажиры самолета поблагодарили членов экипажа на месте приземления

12 сентября 2023, 13:58, ИА Амител

















































Экстренное приземление самолета под Новосибирском / Фото: t.me/breakingmash и t.me/bazabazon

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Сочи в Омск, сделали несколько фотографий с места экстренного приземления воздушного судна в поле. Снимки опубликовали Telegram-каналы Baza и Mash.

Напомним, лайнер совершил экстренную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменка недалеко от Новосибирска. Перед этим пилоты подавали сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. На борту Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Пассажиры самолета поблагодарили членов экипажа на месте приземления. На заседании ВЭФ с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле.