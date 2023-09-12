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Губернатор Травников прокомментировал аварийную посадку самолета под Новосибирском

На борту воздушного судна было 170 человек

12 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать максимальное содействие МЧС для помощи пассажирам и устранения последствий аварийной посадки самолета в сельской местности в Убинском районе региона.

Напомним, воздушное судно "Уральских авиалиний", следовавшее из Сочи в Омск, экстренно приземлилось в 09:44. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Никто из людей не пострадал. Разрушений самолета и строений на земле также не было. Пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.

По данным Mash, причиной произошедшего стали проблемы с гидросистемой.

"В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам", – написал глава региона в телеграм-канале.

Новосибирская область Происшествия самолёт
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Комментарии 3

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Владимир В.

13:22:35 12-09-2023

А разве Новосибирск ближе к Сочи, чем Омск.Глядя на карту, кажется, что Омск ближе.Или это из-за особенностей маршрута так получилось?

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Гость

15:17:15 12-09-2023

Владимир В. (13:22:35 12-09-2023) А разве Новосибирск ближе к Сочи, чем Омск.Глядя на карту, к... Омск не принял, полетели на ближайший крупный аэродром.

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Гость

15:30:53 12-09-2023

Гость (15:17:15 12-09-2023) Омск не принял, полетели на ближайший крупный аэродром.... Он всё равно не поймёт- ему с изучения географии надо начинать.

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