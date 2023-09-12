Губернатор Травников прокомментировал аварийную посадку самолета под Новосибирском
На борту воздушного судна было 170 человек
12 сентября 2023, 11:15, ИА Амител
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать максимальное содействие МЧС для помощи пассажирам и устранения последствий аварийной посадки самолета в сельской местности в Убинском районе региона.
Напомним, воздушное судно "Уральских авиалиний", следовавшее из Сочи в Омск, экстренно приземлилось в 09:44. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Никто из людей не пострадал. Разрушений самолета и строений на земле также не было. Пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.
По данным Mash, причиной произошедшего стали проблемы с гидросистемой.
"В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам", – написал глава региона в телеграм-канале.
13:22:35 12-09-2023
А разве Новосибирск ближе к Сочи, чем Омск.Глядя на карту, кажется, что Омск ближе.Или это из-за особенностей маршрута так получилось?
15:17:15 12-09-2023
Владимир В. (13:22:35 12-09-2023) А разве Новосибирск ближе к Сочи, чем Омск.Глядя на карту, к... Омск не принял, полетели на ближайший крупный аэродром.
15:30:53 12-09-2023
Гость (15:17:15 12-09-2023) Омск не принял, полетели на ближайший крупный аэродром.... Он всё равно не поймёт- ему с изучения географии надо начинать.