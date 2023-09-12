Губернатор Травников прокомментировал аварийную посадку самолета под Новосибирском

На борту воздушного судна было 170 человек

12 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: соцсети

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать максимальное содействие МЧС для помощи пассажирам и устранения последствий аварийной посадки самолета в сельской местности в Убинском районе региона.

Напомним, воздушное судно "Уральских авиалиний", следовавшее из Сочи в Омск, экстренно приземлилось в 09:44. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Никто из людей не пострадал. Разрушений самолета и строений на земле также не было. Пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.

По данным Mash, причиной произошедшего стали проблемы с гидросистемой.