Появились кадры со съемок фильма "Простоквашино"

Для съемок специально построили деревню в Подмосковье

03 августа 2024, 14:55, ИА Амител

Кадры со съемок фильма "Простоквашино" / Фото: "Газпром-Медиа Холдинг", t.me/kinometro

Телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика" опубликовал кадры со съемок фильма "Простоквашино" по рассказам Эдуарда Успенского.

По словам режиссера Сарика Андреасяна, для создания картины построили "полноценную" деревню в Подмосковье.

"Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая. Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой свет и такой ландшафт", – сказал постановщик.

При этом Андреасян подчеркнул, что из компьютерной графики в фильме – только животные, а все остальное делают "по-настоящему".

Уже известно, что Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018-2023).

Имена других актеров пока держат в секрете. Даты премьеры еще нет.

Ранее сообщили, что фильм "Простоквашино" создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.