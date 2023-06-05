Соцсети: учительница переехала мальчика-самокатчика в Алтайском крае
Ребёнка госпитализировали
05 июня 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В городе Горняке Алтайского края учительница на автомобиле переехала мальчика, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло, когда несовершеннолетний переезжал дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. При столкновении он сначала упал на капот, а затем попал под передние и задние колёса легковушки, которая даже не притормозила.
Очевидцы отмечают, что ребёнка госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщили, что за май на дорогах Алтайского края погибло 13 человек. Три летальных исхода пришлись на ДТП с участием двухколёсного транспорта.
09:32:26 05-06-2023
заголовок как всегда огонь
09:42:05 05-06-2023
Ужас!!!
09:42:49 05-06-2023
Ага :)
09:42:54 05-06-2023
Предлагаю выступить как парижане - полный запрет электросамокатов в городе. Кто-нибудь из депутатов, организуйте!!
11:59:04 05-06-2023
Гость (09:42:54 05-06-2023) Предлагаю выступить как парижане - полный запрет электросамо... А еще, между прочим, в Париже скоростной лимит для авто 30 км/ч
09:47:09 05-06-2023
мальчика-самокатчик --- как стихи
09:48:23 05-06-2023
Машина в этот момент даже не затормозила --- может не успела среагировать
09:53:50 05-06-2023
Одним хрустиком меньше, не жалко таких
09:55:03 05-06-2023
Так параграф правил про то, что перед пп спешиваться нужно, не на пустом месте придуман. Что велосипедиста, что человека на самокате не видно, когда подъезжаешь. Ибо скорость обычно намного больше, чем у пешехода. А еще кое-кто любит ехать по тротуару параллельно машине, а потом резко сворачивать на переход под колеса. Водитель же не ясновидящий, чтобы такой финт предвидеть. ЗЫ Тапками можете не кидаться, я велосипедист, а не автовладелец. Мальчика жалко, учительницу тоже.
10:07:44 05-06-2023
прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!
10:43:27 05-06-2023
Гость (10:07:44 05-06-2023) прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!... Что она нарушила потрудитесь объяснить
10:44:01 05-06-2023
Гость (10:07:44 05-06-2023) прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!... а вот самокатчик самоубийца
10:53:04 05-06-2023
Она 76-ти летняя пенсионерка,а не учительница.
11:04:50 05-06-2023
Гость (10:53:04 05-06-2023) Она 76-ти летняя пенсионерка,а не учительница. ... Это немного меняет дело. В 76 лет могла ушами и прохлопать. Мальчик нарушал, но обязанность тормозить остается
11:27:12 05-06-2023
Ну да. После 70 нужно прямо персонально решать вопросы с правами, при условии сильного желания и необходимости продолжать водить машину.
11:44:26 05-06-2023
Гость (11:27:12 05-06-2023) Ну да. После 70 нужно прямо персонально решать вопросы с пра... Доживи сначала до 70, а потом вякай
12:26:29 05-06-2023
Гость (11:27:12 05-06-2023) Ну да. После 70 нужно прямо персонально решать вопросы с пра... До 25 пяти тоже в индивидуальном порядке. Самые отмороженные на дороге - пацаны до 25.
12:04:47 05-06-2023
Гость (10:07:44 05-06-2023) прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!... Только прав?
12:49:43 05-06-2023
Как жаль что родители не объяснили - переходя дорогу спешивайся со всей своей фигни и убедись что тебе уступают! Прут напролом!
12:54:07 05-06-2023
возрастной ценз нужен на управление авто. И по половому признаку. Старым жабам до 60 лет.
13:28:42 05-06-2023
Гость (12:54:07 05-06-2023) возрастной ценз нужен на управление авто. И по половому приз... А ты что молодая жаба?
07:04:55 06-06-2023
Гость (13:28:42 05-06-2023) А ты что молодая жаба?... она юная гадюка.
14:28:46 05-06-2023
Бабам вообще надо запретить за руль садиться. Только самокат, где надо ногой отталкиваться от асфальта.
14:45:45 05-06-2023
А ты что молодая жаба? Ты мне не ТЫЧ. Тыкать в другом месте будешь. Если дадут
16:10:45 05-06-2023
Гость (14:45:45 05-06-2023) А ты что молодая жаба? Ты мне не ТЫЧ. Тыкать в другом мест... ------------ А что такое ТЫЧ?
16:47:18 05-06-2023
Требую публичного наказания родителей самокатчика за нарушение ПДД и пускай деньги на ремонт авто через суд.
07:06:24 06-06-2023
Гость (16:47:18 05-06-2023) Требую публичного наказания родителей самокатчика за нарушен... если по закону,то так и должно быть.