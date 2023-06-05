Соцсети: учительница переехала мальчика-самокатчика в Алтайском крае

Ребёнка госпитализировали

05 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В городе Горняке Алтайского края учительница на автомобиле переехала мальчика, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло, когда несовершеннолетний переезжал дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. При столкновении он сначала упал на капот, а затем попал под передние и задние колёса легковушки, которая даже не притормозила.

Очевидцы отмечают, что ребёнка госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщили, что за май на дорогах Алтайского края погибло 13 человек. Три летальных исхода пришлись на ДТП с участием двухколёсного транспорта.