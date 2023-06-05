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Соцсети: учительница переехала мальчика-самокатчика в Алтайском крае

Ребёнка госпитализировали

05 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В городе Горняке Алтайского края учительница на автомобиле переехала мальчика, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло, когда несовершеннолетний переезжал дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. При столкновении он сначала упал на капот, а затем попал под передние и задние колёса легковушки, которая даже не притормозила.

Очевидцы отмечают, что ребёнка госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщили, что за май на дорогах Алтайского края погибло 13 человек. Три летальных исхода пришлись на ДТП с участием двухколёсного транспорта.

Комментарии 27

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Гость

09:32:26 05-06-2023

заголовок как всегда огонь

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Гость

09:42:05 05-06-2023

Ужас!!!

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Гость

09:42:49 05-06-2023

Ага :)

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Гость

09:42:54 05-06-2023

Предлагаю выступить как парижане - полный запрет электросамокатов в городе. Кто-нибудь из депутатов, организуйте!!

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Гость

11:59:04 05-06-2023

Гость (09:42:54 05-06-2023) Предлагаю выступить как парижане - полный запрет электросамо... А еще, между прочим, в Париже скоростной лимит для авто 30 км/ч

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Гость

09:47:09 05-06-2023

мальчика-самокатчик --- как стихи

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Гость

09:48:23 05-06-2023

Машина в этот момент даже не затормозила --- может не успела среагировать

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Гость

09:53:50 05-06-2023

Одним хрустиком меньше, не жалко таких

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Гость

09:55:03 05-06-2023

Так параграф правил про то, что перед пп спешиваться нужно, не на пустом месте придуман. Что велосипедиста, что человека на самокате не видно, когда подъезжаешь. Ибо скорость обычно намного больше, чем у пешехода. А еще кое-кто любит ехать по тротуару параллельно машине, а потом резко сворачивать на переход под колеса. Водитель же не ясновидящий, чтобы такой финт предвидеть. ЗЫ Тапками можете не кидаться, я велосипедист, а не автовладелец. Мальчика жалко, учительницу тоже.

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Гость

10:07:44 05-06-2023

прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!

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Гость

10:43:27 05-06-2023

Гость (10:07:44 05-06-2023) прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!... Что она нарушила потрудитесь объяснить

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Гость

10:44:01 05-06-2023

Гость (10:07:44 05-06-2023) прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!... а вот самокатчик самоубийца

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Гость

10:53:04 05-06-2023

Она 76-ти летняя пенсионерка,а не учительница.

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Гость

11:04:50 05-06-2023

Гость (10:53:04 05-06-2023) Она 76-ти летняя пенсионерка,а не учительница. ... Это немного меняет дело. В 76 лет могла ушами и прохлопать. Мальчик нарушал, но обязанность тормозить остается

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Гость

11:27:12 05-06-2023

Ну да. После 70 нужно прямо персонально решать вопросы с правами, при условии сильного желания и необходимости продолжать водить машину.

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Гость

11:44:26 05-06-2023

Гость (11:27:12 05-06-2023) Ну да. После 70 нужно прямо персонально решать вопросы с пра... Доживи сначала до 70, а потом вякай

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Гость

12:26:29 05-06-2023

Гость (11:27:12 05-06-2023) Ну да. После 70 нужно прямо персонально решать вопросы с пра... До 25 пяти тоже в индивидуальном порядке. Самые отмороженные на дороге - пацаны до 25.

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Гость

12:04:47 05-06-2023

Гость (10:07:44 05-06-2023) прав надо лишать таких потенциальных убийц, автопреступниц!... Только прав?

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Гость

12:49:43 05-06-2023

Как жаль что родители не объяснили - переходя дорогу спешивайся со всей своей фигни и убедись что тебе уступают! Прут напролом!

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Гость

12:54:07 05-06-2023

возрастной ценз нужен на управление авто. И по половому признаку. Старым жабам до 60 лет.

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Гость

13:28:42 05-06-2023

Гость (12:54:07 05-06-2023) возрастной ценз нужен на управление авто. И по половому приз... А ты что молодая жаба?

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Гость

07:04:55 06-06-2023

Гость (13:28:42 05-06-2023) А ты что молодая жаба?... она юная гадюка.

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Гость

14:28:46 05-06-2023

Бабам вообще надо запретить за руль садиться. Только самокат, где надо ногой отталкиваться от асфальта.

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Гость

14:45:45 05-06-2023

А ты что молодая жаба? Ты мне не ТЫЧ. Тыкать в другом месте будешь. Если дадут

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Гость

16:10:45 05-06-2023

Гость (14:45:45 05-06-2023) А ты что молодая жаба? Ты мне не ТЫЧ. Тыкать в другом мест... ------------ А что такое ТЫЧ?

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Гость

16:47:18 05-06-2023

Требую публичного наказания родителей самокатчика за нарушение ПДД и пускай деньги на ремонт авто через суд.

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Гость

07:06:24 06-06-2023

Гость (16:47:18 05-06-2023) Требую публичного наказания родителей самокатчика за нарушен... если по закону,то так и должно быть.

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