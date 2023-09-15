Появились подробности о матери, которая убила детей и свела счеты с жизнью в Барнауле
Соседи рассказали, что семья была тихой и никогда не ругалась
15 сентября 2023, 22:30, ИА Амител
Издание "КП-Барнаул" выяснило подробности о женщине, которая 15 сентября покончила жизнь самоубийством, а перед этим убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей.
Соседи погибшей рассказали, что ее муж якобы находился в командировке на Севере. Семья проживала в квартире на протяжении нескольких лет и люди не припомнят громких ссор между супругами. В последнее время на прогулках чаще видели мужчину, а женщина была с младшим ребенком.
"Жили тихо, не ругались, даже на детей никогда не кричали. Спокойная пара", – рассказала соседка семьи.
Отмечается, что семья якобы испытывала трудности из-за кредитов. Кроме того, источники издания сообщают, что перед смертью женщина звонила брату.
23:03:50 15-09-2023
Видимо, послеродовой психоз. Жалко, особенно деток. Царствие небесное.
07:23:52 16-09-2023
Гость (23:03:50 15-09-2023) Видимо, послеродовой психоз. Жалко, особенно деток. Царствие... Что за мифический послеродовой психоз? Почему другие своих детей не убивают? Почему человечество уже многие тысячи лет только увеличивается в численности? Может просто потому что процент психически больных мамаш как был, так и остается ничтожно мал. Это индивидуальное заболевание конкретной самки. Не повезло мужику нарваться на такую… Сочувствие отцу детей, и земля пухом невинным душам
12:03:40 16-09-2023
Гость (07:23:52 16-09-2023) Что за мифический послеродовой психоз? Почему другие своих д... Вы свою мать тоже самкой называете? Почитайте про послеродовую депрессию. Это не миф и не выдумка, а заболевание, которое лечится медикаментами
15:24:24 16-09-2023
Гость (12:03:40 16-09-2023) Вы свою мать тоже самкой называете? Почитайте про послеродов... Это миф, который транслируется в тик-токе. Если вы ему верите, то мне жаль ваших детей прежде всего. Потому что ничего хорошего вы им дать не сможете. А вырастите махровых эгоистов, которые вас же и сдадут в дом престарелых. Попомните потом мои слова, но будет уже очень поздно!
15:27:03 16-09-2023
Гость (12:03:40 16-09-2023) Вы свою мать тоже самкой называете? Почитайте про послеродов... Медикаментами сейчас "лечится" куча несуществующих заболеваний. Причем весьма недешевыми медикаментами. Стоящими миллионы и якобы дающими темным мамашкам надежду. Нет надежды. Ничего не поможет. Финал один и для всех.
09:05:06 16-09-2023
Гость (23:03:50 15-09-2023) Видимо, послеродовой психоз. Жалко, особенно деток. Царствие... Какой-то банк поспособствовал развитию психоза, не?
10:49:59 16-09-2023
Послеродовой психоз - это не миф, он есть. В период беременности, в родах и какое-то время после них состояние женщины изменено и гормонально, и психически. И тут возможны эксцессы. Послеродовой психоз может развиться на 2-4 месяц после родов. Если этому состоянию не уделять должного внимания, то оно может затянуться на месяцы. Как результат - бывает, что женщина становится опасна, в том числе, и для себя, и для окружающих.
12:00:56 16-09-2023
Гость (10:49:59 16-09-2023) Послеродовой психоз - это не миф, он есть. В период беременн... Вы врач(специализирующийся на диагнозах по статьям в СМИ) или работник банка, может, коллектор,который выбивал из несчастной женщины деньги?
14:49:32 16-09-2023
Гость (12:00:56 16-09-2023) Вы врач(специализирующийся на диагнозах по статьям в СМИ) ил... Тот же вопрос и к Вам. Вы опер, раскрывающий дело по статьям из СМИ? Человек предположил наиболее вероятную причину. Тем более,. что при послеродовой депрессии те же коллекторы могли быть последней каплей. А могли и не быть. Муж на севере, на руках два ребенка, одному из которых восемь месяцев, возможные проблемы с деньгами.
14:35:57 16-09-2023
Мне тоже было очень тяжело одной ростить ребенка, были прям периоды когда реально боялась, что его могут забрать у меня. Потому что вообще не было ни от кого помощи, а государство один раз 4тыс мат помощи выделило, по заявлению и все. Но слава богу самые тяжёлые времена закончились и ребенку уже 15 лет. Но убить... своих детей, я такое не могу не разумом, не душой, не сердцем представить. Не понять, не принять такое.
17:26:00 16-09-2023
Какой психоз... Осознанное решение... Кредиты... Платить нечем.. Жить не на что...
17:47:30 16-09-2023
осеннее обострение
22:35:28 16-09-2023
... (17:26:00 16-09-2023) Какой психоз... Осознанное решение... Кредиты... Платить неч... а когда брала было чем? или новый телевизор закрыл глаза на кошелек?
23:44:00 18-09-2023
Мы растили детей в 90-е годы... Жрать нечего было, зарплату не платили по полгода, чет психозов не было... Крутились как могли... Нежные стали какие! То им мужики им виноваты, ну не живи тогда с ним! Кредиты? Не хрен их набирать, жить надо по средствам и заработать можно, если захотеть и не лениться! Пошла мода на послеродовые депрессии! Какие депрессии, когда столько забот с детьми? Некогда впадать в неё!