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Порвало на две части. Жесткая авария произошла вечером в Барнауле

На месте работают врачи скорой помощи

12 мая 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жёсткая авария произошла на перекрёстке Павловский тракт – Фурманова в Барнауле. Как сообщают очевидцы, одна машина оказалась "порвана" на две части, а вторая улетела в кювет.

Подробности происшествия выясняются. Информации о пострадавших и погибших в столкновении пока нет. На месте работают сотрудники скорой помощи.

ДТП

Комментарии 1

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Олег

22:31:11 13-05-2023

Малолетние водятлы! Купил права, а ездить не купил! Потом из-за таких люди невинные погибают!

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