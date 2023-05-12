Порвало на две части. Жесткая авария произошла вечером в Барнауле

На месте работают врачи скорой помощи

12 мая 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жёсткая авария произошла на перекрёстке Павловский тракт – Фурманова в Барнауле. Как сообщают очевидцы, одна машина оказалась "порвана" на две части, а вторая улетела в кювет.

Подробности происшествия выясняются. Информации о пострадавших и погибших в столкновении пока нет. На месте работают сотрудники скорой помощи.