Порвало на две части. Жесткая авария произошла вечером в Барнауле
На месте работают врачи скорой помощи
12 мая 2023, 23:55, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жёсткая авария произошла на перекрёстке Павловский тракт – Фурманова в Барнауле. Как сообщают очевидцы, одна машина оказалась "порвана" на две части, а вторая улетела в кювет.
Подробности происшествия выясняются. Информации о пострадавших и погибших в столкновении пока нет. На месте работают сотрудники скорой помощи.
22:31:11 13-05-2023
Малолетние водятлы! Купил права, а ездить не купил! Потом из-за таких люди невинные погибают!