Появилось видео с места, где утонул ребенок в пригороде Барнаула
Тело несовершеннолетнего уже достали из воды
01 марта 2025, 19:15, ИА Амител
В распоряжении amic.ru появилось видео с места, где 1 марта утонул восьмилетний ребенок в реке Барнаулке в поселке Борзовая Заимка.
Ролик предоставили в СК Алтайского края.
Ранее в соцсетях появилась информация, что ребенок с другими детьми катался с горки на тюбинге. Однако в ведомстве подчеркнули, что на кадрах отчетливо можно увидеть, что горки в этом месте нет.
Следователи выясняют обстоятельства, при которых ребенок оказался в воде.
Днем 1 марта восьмилетний ребенок провалился в полынью реки, когда находился с родственниками в Ленточном бору в Борзовой Заимке. Вскоре тело погибшего достали из воды водолазы.
Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.
21:13:44 01-03-2025
какая необходимость на этой ерунде кататься?? уже сто раз написано об опасностях такого "спорта" или прогулок такого рода!!! родители, учитесь, будьте осознанными, берегите своих ребятишек, они от вас зависят полностью, а вы им эти тюбинги покупаете!!!!
12:03:53 02-03-2025
Гость (21:13:44 01-03-2025) какая необходимость на этой ерунде кататься?? уже сто раз на...
Дома на диване сидите. Да и то по своей непроходящей глупости можете свалиться с него и шею сломать. Будете на производителей жаловаться? Продавцов? Надоели уже.
22:56:43 01-03-2025
Как можно утонуть в Барнаулке? Какие водолазы? Речушка - воробью по колено! Ну понятно еще - во время паводка, но сейчас?
23:15:20 01-03-2025
соболезнования родителям и упокоения души ребенку.
есть Авальман, там все для этих покатушек предусмотрено, чтобы там то не кататься.