Появилось видео с места, где утонул ребенок в пригороде Барнаула

Тело несовершеннолетнего уже достали из воды

01 марта 2025, 19:15, ИА Амител

В распоряжении amic.ru появилось видео с места, где 1 марта утонул восьмилетний ребенок в реке Барнаулке в поселке Борзовая Заимка.

Ролик предоставили в СК Алтайского края.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ребенок с другими детьми катался с горки на тюбинге. Однако в ведомстве подчеркнули, что на кадрах отчетливо можно увидеть, что горки в этом месте нет.

Следователи выясняют обстоятельства, при которых ребенок оказался в воде.

Днем 1 марта восьмилетний ребенок провалился в полынью реки, когда находился с родственниками в Ленточном бору в Борзовой Заимке. Вскоре тело погибшего достали из воды водолазы.

Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.