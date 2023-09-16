Появилось видео с женщиной из дома, где она покончила с собой после убийства детей

Трагедия случилась 15 сентября на улице Шумакова в Барнауле

16 сентября 2023, 18:44, ИА Амител

В распоряжении amic.ru появились кадры с женщиной, которая убила двоих своих детей и отправилась в соседний дом, чтобы свести счеты с жизнью. Ролик снят незадолго до ее смерти в доме № 11 по улице Шумакова.

По нашим данным, женщина вошла в здание 15 сентября в 11:58, а в 12:02 она была уже мертва.

Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени их матери. Тело самой женщины нашли у соседнего дома. По версии следователей, после совершения преступления горожанка свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.

СМИ сообщали, что незадолго до смерти женщина звонила брату. Ее соседи рассказывали, что супруг погибшей находился в командировке на Севере. Семья проживала в квартире на протяжении нескольких лет и люди не припомнят громких ссор между супругами. При этом они якобы испытывали трудности из-за кредитов.