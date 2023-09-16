Появилось видео с женщиной из дома, где она покончила с собой после убийства детей
Трагедия случилась 15 сентября на улице Шумакова в Барнауле
16 сентября 2023, 18:44, ИА Амител
В распоряжении amic.ru появились кадры с женщиной, которая убила двоих своих детей и отправилась в соседний дом, чтобы свести счеты с жизнью. Ролик снят незадолго до ее смерти в доме № 11 по улице Шумакова.
По нашим данным, женщина вошла в здание 15 сентября в 11:58, а в 12:02 она была уже мертва.
Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени их матери. Тело самой женщины нашли у соседнего дома. По версии следователей, после совершения преступления горожанка свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.
СМИ сообщали, что незадолго до смерти женщина звонила брату. Ее соседи рассказывали, что супруг погибшей находился в командировке на Севере. Семья проживала в квартире на протяжении нескольких лет и люди не припомнят громких ссор между супругами. При этом они якобы испытывали трудности из-за кредитов.
18:56:36 16-09-2023
С виду спокойная такая. Волосы поправляет, объявления читает. Как будто не совершила страшное...
14:53:30 17-09-2023
Гость (18:56:36 16-09-2023) С виду спокойная такая. Волосы поправляет, объявления читает... А вы думаете, что люди, находящиеся в глубокой депрессии, отчаявшиеся,которым требуется помощь родных или психолога, а иногда и психотерапевта - это все буйные люди? НЕТ!!!! Это абсолютно спокойные с виду люди, которые находятся в состоянии полнейшей апатии, абсолютного безразличия ко всему, хоть метеорит рядом упади - реакции вы от них не увидите. Родные могут заметить изменения в поведении такого человека, но мало кто реально предложит помощь, в том числе и профессиональную. Обычно просто говорят"ты устала-отдохни" или "не придумываю, все у тебя хорошо, просто с жиру бесишься". Внимательнее нужно относиться к своим близким!
19:10:51 16-09-2023
Женщин обижать не надо... У них разгон от милой зайки до жуткой стервы 1,5 секунды, и тормозного пути нет! Павел Воля.
19:16:19 16-09-2023
Походу девка сектантка какая то. Спокойная, как удав
19:45:02 16-09-2023
"Я люблю тебя, жизнь Что само по себе и не ново Я люблю тебя, жизнь Я люблю тебя снова и снова..."
23:20:39 16-09-2023
Боже мой, ... Как такое возможно?
23:29:28 16-09-2023
Да не может она быть, такой после того в чём её обвиняют. И читать информацию ЖКХ за минуты до самоубийства. Или здесь не она.
01:56:12 17-09-2023
Вот это ПРОРЫВ!! Так держать!! ПРИМЕР для всех российских женщин!! !!ЗАПОМНИТЕ!! б0га - НЕТ. б0г ЭТО ЛОЖЬ, ЕГО ПРИДУМАЛИ, 21 век принес СЛИШКОМ МНОГО МАТЕТИАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что б0га НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
11:09:46 17-09-2023
ujcnm (23:29:28 16-09-2023) Да не может она быть, такой после того в чём её обвиняют. И... К сожалению она ... Живу в этом доме
11:48:30 17-09-2023
Это, товарищи, помешательство. Люди блокаду, войну старались выдержать, а тут... Слабая психика получается у мамаши, очень жаль всех. Люди, учитесь управлять эмоциями. Да, порой бывает невыносимо. Но, должна всегда побеждать любовь к жизни, к близким.
02:57:27 06-10-2023
Я думаю, что психологическое отклонение у женщины. И детей убила, чтобы сделать как можно больнее своему мужу. Нет ей оправдания, в что что убила детей, ни кредиты, ни муж. Убийца беспощадная.
15:28:16 09-10-2023
Помешательство, сектанство....