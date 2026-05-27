Появилось видео смертельного ДТП в Рубцовске, где ВАЗ сбил ребенка

В результате аварии водитель погиб на месте происшествия

27 мая 2026, 10:33, ИА Амител

В Сети появилась видеозапись момента смертельного ДТП, произошедшего на пересечении улиц Полевой и Рихарда Зорге в Рубцовске, сообщает Telegram-канал "Инцидент Рубцовск".

По предварительным данным, авария произошла 25 мая около 12:00 в районе дома № 240 по улице Полевой. Водитель автомобиля ВАЗ-21214 двигался от переулка Спартаковского в сторону улицы Рихарда Зорге, однако в какой-то момент потерял управление.

Машина съехала на левую по ходу движения обочину, врезалась в дерево, после чего автомобиль сбил 11-летнего мальчика, находившегося на обочине.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Ребенка с травмами госпитализировали.