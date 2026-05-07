На Алтае приговорили к семи годам водителя, сбившего насмерть девочку на тротуаре

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением

07 мая 2026, 13:42, ИА Амител

Пьяный водитель сбил насмерть десятилетнюю девочку в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В Алтайском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнего жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девочку на тротуаре, сообщает алтайский СК.

Напомним, трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Hyundai Tucson. Не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил 10-летнюю девочку.

«Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказали в ведомстве.

Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев.