На Алтае приговорили к семи годам водителя, сбившего насмерть девочку на тротуаре
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением
07 мая 2026, 13:42, ИА Амител
В Алтайском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнего жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девочку на тротуаре, сообщает алтайский СК.
Напомним, трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Hyundai Tucson. Не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил 10-летнюю девочку.
«Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказали в ведомстве.
Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев.
15:22:59 07-05-2026
пьяному убийце всего три года????!!!! ЧТО ЭТО ЗА ТАКОЕ ? издевательство над справедливостью
02:04:02 08-05-2026
Гость (15:22:59 07-05-2026) пьяному убийце всего три года????!!!! ЧТО ЭТО ЗА ТАКОЕ ? изд... В Алтайском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнего жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девочку на тротуаре, сообщает алтайский СК.
Откуда 3?
15:31:09 07-05-2026
наказание-как плевок в душу родителей
16:42:50 07-05-2026
По синьке права вернуть проще, чем сейчас на них выучиться с нуля. Думойте.
18:05:23 07-05-2026
Отсидит пару лет. А потом через исправительный центр на свободу. Пусть и ограниченную. Ещё у него хорошая работа будет. Конечно же сварщиком
18:08:42 24-05-2026
У меня нет слов - ребенка больше НЕТ, его убил ПЬЯНЫЙ НЕАДЕКВАТ, севший за руль! 7 лет! Отсидит пару лет и выйдет по УДО. А девочку не вернуть, и родителям всю жизнь с этим горем жить. Жесть!