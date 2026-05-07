НОВОСТИПроисшествия

На Алтае приговорили к семи годам водителя, сбившего насмерть девочку на тротуаре

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением

07 мая 2026, 13:42, ИА Амител

Пьяный водитель сбил насмерть десятилетнюю девочку в Алтайском крае / Фото: региональный СК
Пьяный водитель сбил насмерть десятилетнюю девочку в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В Алтайском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнего жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девочку на тротуаре, сообщает алтайский СК.

Напомним, трагедия произошла в понедельник утром, 29 сентября, на улице Ленина в селе Первомайском. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Hyundai Tucson. Не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил 10-летнюю девочку.

«Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказали в ведомстве.

Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев.

Алтайский край суд
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:22:59 07-05-2026

пьяному убийце всего три года????!!!! ЧТО ЭТО ЗА ТАКОЕ ? издевательство над справедливостью

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:04:02 08-05-2026

Гость (15:22:59 07-05-2026) пьяному убийце всего три года????!!!! ЧТО ЭТО ЗА ТАКОЕ ? изд... В Алтайском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнего жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девочку на тротуаре, сообщает алтайский СК.

Откуда 3?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:09 07-05-2026

наказание-как плевок в душу родителей

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:50 07-05-2026

По синьке права вернуть проще, чем сейчас на них выучиться с нуля. Думойте.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Конечно

18:05:23 07-05-2026

Отсидит пару лет. А потом через исправительный центр на свободу. Пусть и ограниченную. Ещё у него хорошая работа будет. Конечно же сварщиком

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Olga

18:08:42 24-05-2026

У меня нет слов - ребенка больше НЕТ, его убил ПЬЯНЫЙ НЕАДЕКВАТ, севший за руль! 7 лет! Отсидит пару лет и выйдет по УДО. А девочку не вернуть, и родителям всю жизнь с этим горем жить. Жесть!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров