Пожар на месте крушения Ми-8 на Алтае ликвидировали. Фото с места происшествия

От вертолета остался только остов

27 июля 2023, 17:00, ИА Амител









Фото: ГУ МЧС РФ

Пожар на месте крушения вертолета Ми-8 с туристами в Республике Алтай ликвидировали. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России.

Напомним, что на борту находились 13 человек, в том числе три члена экипажа. Пресс-служба ГУ МЧС России подтвердила гибель шести человек при падении воздушного судна. Еще семеро пострадали. Согласно текущей версии, вертолет задел электрические провода. Информация уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следователи-криминалисты выехали на место происшествия.