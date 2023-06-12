Пожар произошёл в барнаульской многоэтажке
Загорелась проводка в лифтовом помещении
12 июня 2023, 15:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле загорелась проводка в лифтовом помещении в десятиэтажке по улице Чеглецова, сообщили в ГУ МЧС Алтайского края.
В ведомстве не уточнили адрес, по которому случился инцидент, но отметили, что все произошло на техническом этаже. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Эвакуировали из опасной зоны семерых человек, в том числе ребенка. Никто из них не пострадал.
Накануне произошел пожар в частном доме в селе Шубинка Егорьевского района, в котором погибли два человека.
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