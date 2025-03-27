Пожар в квартире на 15-м этаже потушили в Барнауле

Хозяева покинули жилище самостоятельно, эвакуировать соседей спасателям не пришлось

27 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Пожар в многоэтажке на Взлетной / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Взлетной потушили пожар в квартире на 15-м этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.

В жилище горели вещи в спальне на площади 2 кв. м. Хозяева покинули квартиру самостоятельно. Эвакуация соседей не потребовалась.

В тушении участвовали 17 специалистов и пять единиц техники.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – уточнили в ведомстве.

26 марта в селе Косиха при пожаре в сарае погибло 20 цыплят.