Пожар в квартире на 15-м этаже потушили в Барнауле
Хозяева покинули жилище самостоятельно, эвакуировать соседей спасателям не пришлось
27 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Пожар в многоэтажке на Взлетной / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле на улице Взлетной потушили пожар в квартире на 15-м этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.
В жилище горели вещи в спальне на площади 2 кв. м. Хозяева покинули квартиру самостоятельно. Эвакуация соседей не потребовалась.
В тушении участвовали 17 специалистов и пять единиц техники.
"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – уточнили в ведомстве.
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