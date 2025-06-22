Пожар в жилом доме произошел в Новоалтайске

Сотрудники МЧС спасли двух человек, еще четверо эвакуировались самостоятельно

22 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Утром в Новоалтайске на улице Гагарина вспыхнул пожар в многоквартирном четырехэтажном жилом доме, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели оперативно локализовали огонь на площади 10 кв. м. На месте работали 11 пожарных, задействовано четыре единицы техники.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, еще четыре жильца эвакуировались самостоятельно.

"К счастью, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

Вероятно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.