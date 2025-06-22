Девять человек спасли из горящего дома в Бийске
Еще 12 жильцов эвакуировались самостоятельно
22 июня 2025, 11:30, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Бийске в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщили в алтайском МЧС. Инцидент произошел поздним вечером 21 июня.
Спасатели помогли эвакуироваться девяти жильцам, среди которых было двое детей. Еще 12 жильцов, в том числе пятеро детей, выбрались из дома самостоятельно.
Огонь тушили 17 пожарных, задействовано шесть единиц техники. Площадь пожара составила 12 "квадратов" – горели личные вещи и мебель. Обошлось без жертв и пострадавших.
Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Вероятно, в чайнике на кухне произошло короткое замыкание.
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