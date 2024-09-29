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Пожарные не дают огню с мебельной фабрики перекинуться на резервуары с топливом

На месте работают почти 70 человек

29 сентября 2024, 19:31, ИА Амител

Фото с места пожара / Снимки от очевидцев
Фото с места пожара / Снимки от очевидцев

Сотрудники МЧС на месте пожара на Попова в Барнауле не дают огню перейти на расположенные рядом резервуары с топливом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания увеличилась до шести тысяч квадратных метров.

На месте работают 68 человек личного состава и 20 единиц техники.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту случившегося. Специалисты выяснят причину пожара.

Барнаул Пожары
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Комментарии 4

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Гость

20:10:25 29-09-2024

Токо собрались каку-нибудь мебелишку для дома в октябре месяце приобресть, а оно вон оно чо!

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Гость

22:06:02 29-09-2024

МЧС может толком сказать что жителям делать в новых районах, если топливо бабахнет? есть какие-то меры? окна заклеить или что??

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Гость

23:05:29 29-09-2024

Убытки огромные! Очень сочувствую.

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Гость

08:24:22 30-09-2024

Гость (23:05:29 29-09-2024) Убытки огромные! Очень сочувствую.... Скорее всего там все застраховано

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