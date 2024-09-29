Пожарные не дают огню с мебельной фабрики перекинуться на резервуары с топливом
На месте работают почти 70 человек
29 сентября 2024, 19:31, ИА Амител
Фото с места пожара / Снимки от очевидцев
Сотрудники МЧС на месте пожара на Попова в Барнауле не дают огню перейти на расположенные рядом резервуары с топливом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь возгорания увеличилась до шести тысяч квадратных метров.
На месте работают 68 человек личного состава и 20 единиц техники.
Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту случившегося. Специалисты выяснят причину пожара.
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20:10:25 29-09-2024
Токо собрались каку-нибудь мебелишку для дома в октябре месяце приобресть, а оно вон оно чо!
22:06:02 29-09-2024
МЧС может толком сказать что жителям делать в новых районах, если топливо бабахнет? есть какие-то меры? окна заклеить или что??
23:05:29 29-09-2024
Убытки огромные! Очень сочувствую.
08:24:22 30-09-2024
Гость (23:05:29 29-09-2024) Убытки огромные! Очень сочувствую.... Скорее всего там все застраховано