Пожарные не дают огню с мебельной фабрики перекинуться на резервуары с топливом

На месте работают почти 70 человек

29 сентября 2024, 19:31, ИА Амител

Фото с места пожара / Снимки от очевидцев

Сотрудники МЧС на месте пожара на Попова в Барнауле не дают огню перейти на расположенные рядом резервуары с топливом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания увеличилась до шести тысяч квадратных метров.

На месте работают 68 человек личного состава и 20 единиц техники.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту случившегося. Специалисты выяснят причину пожара.