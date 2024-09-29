НОВОСТИПроисшествия

Прокуратура выясняет причину пожара на мебельной фабрике в Барнауле

Площадь возгорания выросла до шести тысяч "квадратов"

29 сентября 2024, 18:50, ИА Амител

Пожар на мебельном производстве / Фото предоставлено очевидцами / amic.ru
Пожар на мебельном производстве / Фото предоставлено очевидцами / amic.ru

Прокуратура разбирается в ситуации с пожаром на мебельном производстве в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор. Причины и условия произошедшего устанавливаются, идет тушение огня. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС, пожарный поезд. Площадь возгорания, по данным ряда источников, возросла до шести тысяч квадратных метров.

Напомним, что о возгорании около 16 часов дня сообщили очевидцы. Огонь начал распространяться с верхних этажей. 

Барнаул Пожары
Читайте также в сюжете: Пожар на мебельной фабрике в Барнауле

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:28:20 29-09-2024

Ещё не потушили, уже с разбирательства и припёрлись.
Ищите пожарного инспектора, который курил с погарельцами и закрывал глаза на нарушения

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:56 29-09-2024

В Барнауле выросла площадь пожара на мебельном комбинате.
Обсуждения в центральных СМИ:

Ls MACDEL
19:46
А строить вплотную пожароопасные объекты, это необходимость такая?

simonmike755
19:52
Это акт саботажа или диверсии!!!

Andrey P.
19:54
Ls MACDELА строить вплотную пожароопасные объекты, это необходимость такая?
В Сибири мало места, большая плотность населения.

Сергей Иванов
19:55
Больше мебели не будет.

Владимир Васильев
19:58
В Барнауле?Нам мало в приграничье?Рядом с резервуарами гсм.

Дим Дим
20:28
Деверсия..

Вовик Кадыкин
20:40
Дим ДимДеверсия..
Школу ктот прогуливал...

Андрей Валерьевич
20:54
simonmike755Это акт саботажа или диверсии!!!
Это акт списания украденного. Возможно, цель получения страховки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:56 29-09-2024

Опять они? Им самим то жизнь не учит ничему что ли, сколько можно гореть то?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:22 29-09-2024

ребята пожарные держитесь там, не дайте топливным бакам рвануть!! народ, у кого окна выходят на ту сторону у Ленты - закройте шторами хорошенько окна или скотчем "крестом" заклейте, не дай Бог рванет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:14:05 30-09-2024

кадры такие, как будто Изриль бомбит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Порошок,не входи!Порошок,уходи

07:58:29 30-09-2024

На мебельных производствах должна быть нормальная система пожарной сигнализации и пожаротушения, ну, на крайняк огнетушители и гидранты . Куда ни ткни, коррупция и взяточничество. По факту получаем Крокус и Зимнюю Вишню, А теперь и Три Слона.
Сгорело все, и черная бухгалтерия, в том числе.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:06 30-09-2024

Порошок,не входи!Порошок,уходи (07:58:29 30-09-2024) На мебельных производствах должна быть нормальная система п...
А спринклеры это что-то иностранное...И дорогостоящее...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:34 30-09-2024

Вроде как совсем недавно на Павловском тракте сгорел огромный производственный корпус где изготовлялись бытовые пластмассовые изделия (и не только) наравне с находящимися там другими цехами и складами...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер пермский кот Крошик
14 часов назад  2

Все новости

Новости партнеров