Прокуратура выясняет причину пожара на мебельной фабрике в Барнауле

Площадь возгорания выросла до шести тысяч "квадратов"

29 сентября 2024, 18:50, ИА Амител

Пожар на мебельном производстве / Фото предоставлено очевидцами / amic.ru

Прокуратура разбирается в ситуации с пожаром на мебельном производстве в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор. Причины и условия произошедшего устанавливаются, идет тушение огня. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС, пожарный поезд. Площадь возгорания, по данным ряда источников, возросла до шести тысяч квадратных метров.

Напомним, что о возгорании около 16 часов дня сообщили очевидцы. Огонь начал распространяться с верхних этажей.