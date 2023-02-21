Пожарные спасли мужчину из горящего киоска в Алтайском крае

Горожанина передали медикам

21 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби пожарные спасли мужчину из горящего киоска по изготовлению ключей, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент случился на улице Пушкина. На момент прибытия огнеборцев из сооружения шёл сильный дым.

Спасатели вывели хозяина киоска наружу и передали медикам. Пожар потушили на площади 4 квадратных метра. Его причина уточняется.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в Белокурихе.