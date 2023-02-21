Пожарные спасли мужчину из горящего киоска в Алтайском крае
Горожанина передали медикам
21 февраля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Камне-на-Оби пожарные спасли мужчину из горящего киоска по изготовлению ключей, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Инцидент случился на улице Пушкина. На момент прибытия огнеборцев из сооружения шёл сильный дым.
Спасатели вывели хозяина киоска наружу и передали медикам. Пожар потушили на площади 4 квадратных метра. Его причина уточняется.
Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в Белокурихе.
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