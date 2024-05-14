Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 15 мая

Тренировки проведут в Барнауле, Белокурихе, Заринске, Славгороде и некоторых других населенных пунктах

14 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Пожарный / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В 12 населенных пунктах Алтайского края 15 мая пройдут пожарные учения на территориях социально значимых объектов, сообщили в МЧС.

В ходе тренировок спасатели потушат условные пожары, организуют взаимодействие с персоналом и отработают прочие вводные. Цель учений – определить уровень подготовки бойцов и оценить слаженность их действий.

Вот где пройдут эти мероприятия: