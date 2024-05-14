Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 15 мая
Тренировки проведут в Барнауле, Белокурихе, Заринске, Славгороде и некоторых других населенных пунктах
14 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Пожарный / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В 12 населенных пунктах Алтайского края 15 мая пройдут пожарные учения на территориях социально значимых объектов, сообщили в МЧС.
В ходе тренировок спасатели потушат условные пожары, организуют взаимодействие с персоналом и отработают прочие вводные. Цель учений – определить уровень подготовки бойцов и оценить слаженность их действий.
Вот где пройдут эти мероприятия:
- Барнаул – Алтайский государственный аграрный университет;
- Белокуриха – "Курорт Белокуриха" в санатории "Сибирь";
- Славгород – дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Заринск – "Алтай-Кокс", участок углеподачи № 1;
- село Солтон Солтонского района – Центральная районная больница;
- село Полковниково Косихинского района – музей Германа Титова;
- село Веселоярск Рубцовского района – подстанция 500 кВ "Рубцовская" ПАО "Россети";
- село Топчиха Топчихинского района – детский дом;
- село Крутиха Крутихинского района – межмуниципальный отдел МВД "Каменский";
- село Курья Курьинского района – музей Михаила Калашникова;
- село Шелаболиха Шелаболихинского района – школа № 1;
- поселок Степное Озеро Благовещенского района – строительный техникум.
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