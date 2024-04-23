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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 23 апреля

Тренировочные мероприятия запланированы в 12 населенных пунктах

23 апреля 2024, 07:55, ИА Амител

Тушение пожара / Фото: МЧС Алтайского края
Тушение пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 23 апреля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Подразделения будут ликвидировать условную угрозу перехода огня ландшафтных пожаров на территории 12 населенных пунктов:

  • село Кубанка Калманского района;
  • поселок Лесная Поляна в Бийске;
  • село Кашкарагаиха Тальменского района;
  • поселок Перешеечный Егорьевского района;
  • село Залесово Залесовского района;
  • село Новотырышкино Смоленского района;
  • село Вавилон Алейского района;
  • город Камень-на-Оби;
  • село Архангельское в Славгороде;
  • село Шимолино Благовещенского района;
  • село Староалейское Третьяковского района;
  • село Павловск Павловского района.

Накануне в МЧС предупредили, что на большей части Алтайского края с 23 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.

Алтайский край Учения

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