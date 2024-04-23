Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 23 апреля

Тренировочные мероприятия запланированы в 12 населенных пунктах

23 апреля 2024, 07:55, ИА Амител

Тушение пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 23 апреля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Подразделения будут ликвидировать условную угрозу перехода огня ландшафтных пожаров на территории 12 населенных пунктов:

село Кубанка Калманского района;

поселок Лесная Поляна в Бийске;

село Кашкарагаиха Тальменского района;

поселок Перешеечный Егорьевского района;

село Залесово Залесовского района;

село Новотырышкино Смоленского района;

село Вавилон Алейского района;

город Камень-на-Оби;

село Архангельское в Славгороде;

село Шимолино Благовещенского района;

село Староалейское Третьяковского района;

село Павловск Павловского района.

Накануне в МЧС предупредили, что на большей части Алтайского края с 23 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.