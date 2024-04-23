Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 23 апреля
Тренировочные мероприятия запланированы в 12 населенных пунктах
23 апреля 2024, 07:55, ИА Амител
Тушение пожара / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 23 апреля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Подразделения будут ликвидировать условную угрозу перехода огня ландшафтных пожаров на территории 12 населенных пунктов:
- село Кубанка Калманского района;
- поселок Лесная Поляна в Бийске;
- село Кашкарагаиха Тальменского района;
- поселок Перешеечный Егорьевского района;
- село Залесово Залесовского района;
- село Новотырышкино Смоленского района;
- село Вавилон Алейского района;
- город Камень-на-Оби;
- село Архангельское в Славгороде;
- село Шимолино Благовещенского района;
- село Староалейское Третьяковского района;
- село Павловск Павловского района.
Накануне в МЧС предупредили, что на большей части Алтайского края с 23 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.
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