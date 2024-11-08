Пожарный поезд помогает тушить крупное возгорание в Барнауле в гаражных боксах
Погибших и пострадавших нет
08 ноября 2024, 09:14, ИА Амител
В Барнауле локализовали пожар на площади около 1000 кв. метров, произошедший на улице Попова, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.
Напомним, возгорание случилось в пятницу ночью, 8 ноября, в гаражном боксе. Сообщение о пожаре поступило в 05:23.
Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
"На момент локализации работало шесть многофункциональных стволов, один лафетный ствол, семь звеньев газодымозащитной службы", – рассказали в ведомстве.
На месте работает пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет.
12:03:47 08-11-2024
Каков вообще статус пожарного поезда? Это подразделение МЧС или они ему деньги платят за каждый выезд на пожар в городе (не на ЖД)?