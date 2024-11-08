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Пожарный поезд помогает тушить крупное возгорание в Барнауле в гаражных боксах

Погибших и пострадавших нет

08 ноября 2024, 09:14, ИА Амител

В Барнауле локализовали пожар на площади около 1000 кв. метров, произошедший на улице Попова, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.

Напомним, возгорание случилось в пятницу ночью, 8 ноября, в гаражном боксе. Сообщение о пожаре поступило в 05:23.

Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

"На момент локализации работало шесть многофункциональных стволов, один лафетный ствол, семь звеньев газодымозащитной службы", – рассказали в ведомстве.

На месте работает пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет.

Горящий склад на Власихинской / Фото: amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

12:03:47 08-11-2024

Каков вообще статус пожарного поезда? Это подразделение МЧС или они ему деньги платят за каждый выезд на пожар в городе (не на ЖД)?

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