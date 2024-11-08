Пожарный поезд помогает тушить крупное возгорание в Барнауле в гаражных боксах

Погибших и пострадавших нет

08 ноября 2024, 09:14, ИА Амител

В Барнауле локализовали пожар на площади около 1000 кв. метров, произошедший на улице Попова, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.

Напомним, возгорание случилось в пятницу ночью, 8 ноября, в гаражном боксе. Сообщение о пожаре поступило в 05:23.

Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

"На момент локализации работало шесть многофункциональных стволов, один лафетный ствол, семь звеньев газодымозащитной службы", – рассказали в ведомстве.

На месте работает пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет.