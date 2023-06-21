Стало известно, когда в Егорьевский район прибудут пожарные-десантники из ХМАО

Опытные специалисты помогут ускорить локализацию возгорания и ликвидировать сложный пожар

21 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководителем федеральной "Авиалесоохраны" Дмитрием Селиным ситуацию с лесным пожаром в Егорьевском районе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Договорились о том, что уже завтра к нам приедут 30 специалистов парашютно-десантной пожарной службы “Авиалесоохраны” из федерального резерва", – отметил глава региона.

Если потребуется, в Алтайский край готовы отправить еще около 50 специалистов. Ранее сообщалось, что пожарные-десантники прибудут в регион из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня борются с крупными лесными пожарами. Очередное возгорание, которое бушует уже третьи сутки, произошло 19 июня. По данным на вечер 21 июня, площадь пожара выросла до 7167 га – за день площадь увеличилась в два раза.

В тушении лесного пожара задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.