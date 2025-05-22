Труп пожилого мужчины нашли в голове скульптуры "Родина-мать зовет!"
По предварительным данным, ему стало плохо во время экскурсии
22 мая 2025, 18:00, ИА Амител
В Волгограде в голове скульптуры "Родина-мать зовет!" обнаружили труп пожилого мужчины, пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, внутри монумента умер 68-летний ректор московской академии физической культуры. Он прошел внутрь скульптуры в составе экскурсионной группы и вместе с остальными поднялся наверх.
"Наверху мужчине стало плохо, предварительно – сердце, он лежал какое-то время", – говорится в публикации.
Позже другие участники экскурсии попытались оказать ректору первую помощь. Спасти мужчину не удалось, он умер до приезда скорой.
В настоящее время для туристов закрыли дверь, через которую можно пройти внутрь скульптуры. Всем желающим сообщают, что пройти нельзя по техническим причинам.
На месте работают экстренные службы, все обстоятельства выясняются.
Ранее в Барнауле за гаражами нашли труп женщины. Тело обнаружил очевидец и вызвал полицию.
18:10:49 22-05-2025
По моему скульптура называется просто Родина-мать, а то что в названии, это была тема агитплаката в годы ВОВ.
18:22:41 22-05-2025
Как символично и актуально
18:32:04 22-05-2025
Три года на пенсии пожил. неплохо уже
20:47:36 22-05-2025
Гость (18:32:04 22-05-2025) Три года на пенсии пожил. неплохо уже... Ну так. На то и пенс возраст повышают.
18:48:14 22-05-2025
Вот так и позвала его за собой
19:08:07 22-05-2025
Опель (18:48:14 22-05-2025) Вот так и позвала его за собой... Не смешно.
19:43:49 22-05-2025
Нафиг вообще такая экскурсия нужна?
20:36:25 22-05-2025
Не банально ушел
21:13:23 22-05-2025
печально, конечно, что так произошло, но умереть в таком необычном месте не каждому дано.
08:01:18 23-05-2025
Вот вам и физическая культура, долголетия не дает.
08:09:48 23-05-2025
Заглавие странное. Как будто его случайно обнаружили там.
08:36:38 23-05-2025
Gosha (08:09:48 23-05-2025) Заглавие странное. Как будто его случайно обнаружили там.... да, именно этот комментарий и я хотела написать. Как-то даже несколько глумливо написано
09:30:58 23-05-2025
Гость (08:36:38 23-05-2025) да, именно этот комментарий и я хотела написать. Как-то даже...
а сейчас тренд на такие заголовки, не заметили? надо громче крикнуть, а что - уже не важно
08:39:04 23-05-2025
Gosha (08:09:48 23-05-2025) Заглавие странное. Как будто его случайно обнаружили там.... Меня тоже удивило. Глумление какое-то.