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Труп пожилого мужчины нашли в голове скульптуры "Родина-мать зовет!"

По предварительным данным, ему стало плохо во время экскурсии

22 мая 2025, 18:00, ИА Амител

Родина-мать / Фото: Dmitry Ant / unsplash.com
Родина-мать / Фото: Dmitry Ant / unsplash.com

В Волгограде в голове скульптуры "Родина-мать зовет!" обнаружили труп пожилого мужчины, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, внутри монумента умер 68-летний ректор московской академии физической культуры. Он прошел внутрь скульптуры в составе экскурсионной группы и вместе с остальными поднялся наверх.

"Наверху мужчине стало плохо, предварительно – сердце, он лежал какое-то время", – говорится в публикации.

Позже другие участники экскурсии попытались оказать ректору первую помощь. Спасти мужчину не удалось, он умер до приезда скорой.

В настоящее время для туристов закрыли дверь, через которую можно пройти внутрь скульптуры. Всем желающим сообщают, что пройти нельзя по техническим причинам.

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства выясняются.

Ранее в Барнауле за гаражами нашли труп женщины. Тело обнаружил очевидец и вызвал полицию.

Происшествия

Комментарии 14

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Гость

18:10:49 22-05-2025

По моему скульптура называется просто Родина-мать, а то что в названии, это была тема агитплаката в годы ВОВ.

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Гость

18:22:41 22-05-2025

Как символично и актуально

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Гость

18:32:04 22-05-2025

Три года на пенсии пожил. неплохо уже

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Гость

20:47:36 22-05-2025

Гость (18:32:04 22-05-2025) Три года на пенсии пожил. неплохо уже... Ну так. На то и пенс возраст повышают.

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Опель

18:48:14 22-05-2025

Вот так и позвала его за собой

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Гость

19:08:07 22-05-2025

Опель (18:48:14 22-05-2025) Вот так и позвала его за собой... Не смешно.

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Гость

19:43:49 22-05-2025

Нафиг вообще такая экскурсия нужна?

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Гость

20:36:25 22-05-2025

Не банально ушел

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Элен без ребят

21:13:23 22-05-2025

печально, конечно, что так произошло, но умереть в таком необычном месте не каждому дано.

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Гость

08:01:18 23-05-2025

Вот вам и физическая культура, долголетия не дает.

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Gosha

08:09:48 23-05-2025

Заглавие странное. Как будто его случайно обнаружили там.

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Гость

08:36:38 23-05-2025

Gosha (08:09:48 23-05-2025) Заглавие странное. Как будто его случайно обнаружили там.... да, именно этот комментарий и я хотела написать. Как-то даже несколько глумливо написано

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Гость

09:30:58 23-05-2025

Гость (08:36:38 23-05-2025) да, именно этот комментарий и я хотела написать. Как-то даже...
а сейчас тренд на такие заголовки, не заметили? надо громче крикнуть, а что - уже не важно

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Гость

08:39:04 23-05-2025

Gosha (08:09:48 23-05-2025) Заглавие странное. Как будто его случайно обнаружили там.... Меня тоже удивило. Глумление какое-то.

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