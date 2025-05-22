Труп пожилого мужчины нашли в голове скульптуры "Родина-мать зовет!"

По предварительным данным, ему стало плохо во время экскурсии

22 мая 2025, 18:00, ИА Амител

Родина-мать / Фото: Dmitry Ant / unsplash.com

В Волгограде в голове скульптуры "Родина-мать зовет!" обнаружили труп пожилого мужчины, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, внутри монумента умер 68-летний ректор московской академии физической культуры. Он прошел внутрь скульптуры в составе экскурсионной группы и вместе с остальными поднялся наверх.

"Наверху мужчине стало плохо, предварительно – сердце, он лежал какое-то время", – говорится в публикации.

Позже другие участники экскурсии попытались оказать ректору первую помощь. Спасти мужчину не удалось, он умер до приезда скорой.

В настоящее время для туристов закрыли дверь, через которую можно пройти внутрь скульптуры. Всем желающим сообщают, что пройти нельзя по техническим причинам.

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства выясняются.

Ранее в Барнауле за гаражами нашли труп женщины. Тело обнаружил очевидец и вызвал полицию.