В Госдуме выступили против штрафов за рассылку интимных фото

Противник инициативы думает, что это уже перебор и совсем не нужно

29 ноября 2025, 08:05, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, нет необходимости вводить запрет на обмен личными фотографиями между гражданами России, поскольку совершеннолетние люди вправе самостоятельно определять свои действия. Подобный запрет, с его слов, будет выглядеть как проявление лицемерия. Об этом он заявил, комментируя инициативу коллег.

Ранее депутаты предложили министру юстиции Константину Чуйченко ввести административное наказание за отправку интимных изображений без согласия адресата. Вассерман выразил сомнение в серьезном рассмотрении этой идеи.

«Выдвигаться могут различные инициативы, но я надеюсь, что Чуйченко отклонит подобное предложение, – подчеркнул он. – Не стоит создавать искусственное ханжество и поднимать ненужный шум. Это излишне и абсолютно нецелесообразно».

Напомним, что инициатива о наказании за несанкционированную рассылку откровенных фотографий была направлена в Министерство юстиции депутатами Госдумы от фракции "Новые люди". По утверждению парламентариев, возросло число жалоб от женщин, касающихся получения нежелательных интимных изображений.