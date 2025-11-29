В Госдуме выступили против штрафов за рассылку интимных фото
Противник инициативы думает, что это уже перебор и совсем не нужно
29 ноября 2025, 08:05, ИА Амител
По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, нет необходимости вводить запрет на обмен личными фотографиями между гражданами России, поскольку совершеннолетние люди вправе самостоятельно определять свои действия. Подобный запрет, с его слов, будет выглядеть как проявление лицемерия. Об этом он заявил, комментируя инициативу коллег.
Ранее депутаты предложили министру юстиции Константину Чуйченко ввести административное наказание за отправку интимных изображений без согласия адресата. Вассерман выразил сомнение в серьезном рассмотрении этой идеи.
«Выдвигаться могут различные инициативы, но я надеюсь, что Чуйченко отклонит подобное предложение, – подчеркнул он. – Не стоит создавать искусственное ханжество и поднимать ненужный шум. Это излишне и абсолютно нецелесообразно».
Напомним, что инициатива о наказании за несанкционированную рассылку откровенных фотографий была направлена в Министерство юстиции депутатами Госдумы от фракции "Новые люди". По утверждению парламентариев, возросло число жалоб от женщин, касающихся получения нежелательных интимных изображений.
Как раз таки это не перебор. Людей не слышат. Только свои "супер" идеи продвигают. Я в шоке.
Взрослые люди, так же, в состоянии решить каким мессенджер им пользоваться, делать аборт или нет, но нееееет, это другое, тут вы не достаточно взрослые, да?
18:45:46 29-11-2025
По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, нет необходимости вводить запрет на обмен личными фотографиями между гражданами России///////////////
Ввассерман себя позиционирует как последний девственник в России. Неоднократно заявлял, что не знает, что такое секс. Но оказывается, не против эксгибиционистов, присылающих порнуху людям, обычно женщинам, не желающим видеть «чужие прелести». Рассказывают, что часто этим занимаются иностранцы ближнего и дальнего зарубежья, чтобы оскорблять российских женщин.
18:43:12 30-11-2025
ага. на воре и шапка горит вот они чо там делаю на заседаниях, вот они чо ватсап то запретили!