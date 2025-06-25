Спикеры и гости мероприятия пишут, что оно внезапно отменилось, а деньги за билеты и участие им пока не вернули

25 июня 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Афиша Fashion Week Altay/ Фото: Фото: Группа FASHION WEEK ALTAY в ВК

Мероприятие "Fashion Week Altay", которое планировали провести в Республике Алтай в конце июня, как таковое не состоялось. Это вызвало крупный скандал, ведь там ожидали звёзд fashion-индустрии, модели заплатили немалые деньги за участие, а гости — за билеты. При этом потраченные средства никому пока не вернули. Однако хэдлайнер "Fashion Week Altay" Игорь Гуляев всё-таки приехал в Республику Алтай, постарался спасти ситуацию и провёл свой показ, который должен был стать важной частью мероприятия. Amic.ru рассказывает, что произошло с "Fashion Week Altay".

Что такое "Fashion Week Altai"?



Алтайскую неделю моды планировали провести с 19 по 22 июня в отеле Cosmos Collection Altay Resort 5*, также с 23 по 27 июля должен был работать так называемый "Fashion лагерь" с мастер-классами, нетворкингом, фотосессиями и показами. При этом изначально событие планировалось провести в отеле "Манжерок" с 30 мая по 1 июня, но затем его перенесли.



Планировалось, что на ивенте свои коллекции представят дизайнеры из России, Беларуси и других стран. Хэдлайнером проекта должен был стать известный дизайнер Игорь Гуляев, также анонсировалось выступление певицы Юлии Паршуты, в списке участников фигурировал также стилист Владислав Лисовец и другие знаменитости.

"Подставлены просто все"

Дизайнер Лина Дембикова в своём телеграм-канале рассказала, что в конце июня собиралась поехать в Париж и Милан на неделю моды, но на связь с ней вышла девушка, которая представилась организатором "Fashion Week Altay" Юлией Китаевой. Она пригласила Дембикову в качестве спикера на "Fashion Week Altay", причем всего лишь за три дня до этого события. Однако накануне вылета появились проблемы с покупкой билетов на самолёт, а потом мероприятие и вовсе отменилось.

"Мы как ответственные люди всю ночь собирали чемодан и готовили презентацию к выступлению. В итоге каждый час она обещала прислать билеты на самолёт и дотянула до последнего дня. За сутки до вылета она написала: "У нас нет денег, дайте мне еще два часа". Стало ясно, что дело пахнет жареным", — рассказала подписчикам Дембикова.

Афиша Fashion Week Altai/ Фото: группа Fashion Week Altai в ВК

Дембикова потребовала компенсацию и гарантийное письмо о выплате. Китаева обещала его прислать, но вскоре перестала выходить на связь, отметила дизайнер.

По словам Дембиковой, ровно так же организаторы обещали вернуть деньги моделям, которые просили возврат средств за участие в мероприятии "из-за переносов и бардака". Но якобы никто ничего назад так и не получил, отметила Дембикова (хотя суммы за участие были немаленькие).

Барнаульский блогер и визажист Яна Матвейко, которая также должна была участвовать в мероприятии, в своем телеграм-канале также рассказала, что "деньги так никому и не поступили" и "никто их не видел".

"Я так понимаю, что денег было нормальное количество, потому что спонсоры какие-то суммы ей отдавали, было куплено огромное количество билетов, модели тоже платили за участие. Ничего не известно, ничего не понятно. Мероприятие отменилось, ситуация страшная, позор неимоверный, подставлены просто все", — отметила она.

Юлия Китаева/ Скриншот из видео в группе Fashion Week Altai

"Заготовленных фраз было много"

Организатор и координатор мероприятий в Барнауле Наталья Петрова участвовала в подготовке "Fashion Week Altay", но внезапно их команду сняли с проекта. Она рассказала amic.ru, что в феврале Юлия Китаева предложила Петровой помочь с организацией недели моды. Проект показался Наталье интересным, однако Петрова согласилась работать только по предоплате, так как у нее уже был "не очень приятный опыт работы с Юлией Китаевой" (а именно по некоторым проектам оплаты приходилось ждать месяцами), отметила она.

Несмотря на отсутствие предоплаты, команда всё-таки начала подготовку к проекту: а именно создавала визуализацию проекта (свет, подиум), рассчитывала расположение камер и кресел для гостей, создавала треки для открытия показов и так далее. Но когда большая часть работы была проделана и до события оставалось несколько дней, Петрову и её людей внезапно сняли с проекта.

"У нас были лишь обещания, что оплата "будет 1 апреля", потом "в пятницу", затем было оправдание, что "заблокировали счета, нужно немного подождать". Как выяснилось позднее, эти фразы от Юлии получали наши коллеги и гости, которые после переноса дат хотели вернуть деньги, и партнеры, для которых также новые даты были неудобны. Предоплаты мы с командой так и не дождались, а за три дня до начала мероприятия нас уведомили о том, что наши сметы оказались слишком высоки для такого проекта и всех нас заменяют на других специалистов. Декораторы, координаторы, технический продакшн, видеооператоры — все покинули проект не по своей воле без оплаты за проделанную работу", — рассказала она.

Конкурс красоты в Барнауле/ Фото: amic.ru

"Встречающая сторона нас подвела"

Хэдлайнер Fashion Week Altay" Игорь Гуляев всё-таки приехал в Республику Алтай и только на месте узнал, что мероприятие отменилось. По словам Натальи Петровой, Юлия Китаева вообще "не предупредила его команду об отмене события".

Несмотря на это, Гуляев решил выступить и представить на Altay Resort коллекцию "Назад вчера, сегодня, завтра" сезона "Осень, зима 2025−2026". По его словам, на мероприятии показали "точно такую же коллекцию", которая была представлена на неделе моды в Москве.

"Я рад, что мероприятие состоялось, хотя при прилёте у нас возникло огромное количество вопросов. Встречающая сторона нас подвела, и не только меня. Организатор не выполнил своих условий. Мы оказались в неудобной ситуации, когда приехали на Алтай. Вместе с моей командой, отелем и его партнерами мы решили всё-таки провести мероприятие и показать тот международный уровень, который был задуман. Мы создали новый формат мероприятия, назвав его "Русские вечера на Алтае". Многие включились и постарались сделать всё, чтобы мероприятие состоялось", — пояснил он.

Игорь Гуляев на афише Fashion Week Altai/ Фото: группа Fashion Week Altai в ВК

Наталья Петрова добавила, Игорь Гуляев вместе с дизайнерами "своими усилиями и за свои средства организовали показ за полтора дня". И это они сделали, "чтобы сохранить свою репутацию, репутацию отеля и всего Алтая", поделилась Наталья.

"Это её большая ошибка"

Между тем, в Алтайском крае проводится своя неделя моды, которая называется почти так же так же — "Altay Fashion Week". Организатор этого события Виктория Труевцева объяснила, что с ними событие, которое должно было в Горном Алтае, никак не связано. "Altay Fashion Week" в 2025 году проводился уже в четвёртый раз в апреле. Название конкурентов очень похоже — в нём те же слова, только они переставлены местами ("Fashion Week Altay"). Такое возможно, ведь название "Altay Fashion Week" не зарегистрировано, и поэтому им могут пользоваться все, пояснила Труевцева.

"Мы знаем этих конкурентов, но повлиять ни на что не можем и не можем им запретить использовать такое название, они имеют на это право. Когда поднялась шумиха, пошли слухи, что есть проблемы с выплатами, у нас начали спрашивать, мы ли проводим мероприятие. Мы ответили, что нет. Мы собираемся снова проводить "Altay Fashion Week" в следующем году и понимаем, что сейчас шумиха получилась некрасивая, имя нашего мероприятия тоже задето", — отметила организатор.

Altai Fashion Week/ Фото: amic.ru

По словам Труевцевой, организатор "Fashion Week Altay" Юлия Китаева раньше работала маркетологом и проводила несколько мероприятий в Барнауле. Опыт в fashion-индустрии у неё имеется, однако она не работала за границей и "не участвовала в международных неделях моды", рассказала Труевцева. Поэтому, по мнению Труевцевой, девушке просто не хватило опыта в организации подобных событий.

"Мне кажется, это ее большая ошибка. Она не просчитала бюджет на мероприятие. У нас регион не такой богатый и те ценники, которые выставлялись для партнеров и для участников, — это колоссальные суммы. Привести звезду — это большой бюджет, и нужно было это всё просчитать. Была возможность отменить мероприятие хотя бы за две недели, сказать, что мы не можем набрать участников, деньги вернуть. Но мероприятие отменилось в последний день, билеты за день до него продавались", — отметила она.

"Я до последнего пыталась спасти проект"

Amic.ru обратился за комментарием и к самой Юлии Китаевой, однако она ни на звонок, ни на сообщение оперативно не ответила.

Зато Китаева провела прямой эфир в Instagram (соцсеть заблокирована и внесена в единый реестр запрещенных сайтов на территории РФ), где заявила, что она "не мошенница", не хотела никого обманывать или "кидать" и намеревалась "сделать проект мирового значения". Однако реализовать задуманное у неё "не получилось", так как произошли "непредвиденные обстоятельства".

"Я не собиралась никого кидать. Никакая я не мошенница. Да, что-то не получилось, не собрали "партнерку", некоторые партнеры отказались участвовать за несколько дней до мероприятия. Но я до последнего пыталась спасти проект и его провести, частично у меня это получилось. Буду благодарна тем, кто перестанет писать про меня гадости и оскорблять. Деньги, которые кто-то заплатил за участие и билеты, будут возвращены. Только дайте время, потому что все деньги ушли на проект, на оплату билетов, звёзд и так далее. Все мои и мамины деньги ушли в проект. Поэтому прошу дать время и мы все всем вернем", — пояснила она.

Каких-либо подробностей произошедшего она не представила и пообещала поделиться этой информацией позднее.