Фоторепортаж с почти весенних улиц краевой столицы

14 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Весна в ноябре в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аномальное тепло пришло в Алтайский край и принесло настоящую весну в середине ноября. На деревьях начали набухать почки, а от первого снега уже почти ничего не осталось. И как сообщают синоптики, в ближайшие дни станет еще теплее: столбики термометров в отдельных районах поднимутся до +15 градусов.

Чем грозит такое потепление, читайте здесь: Готовиться ко всему. Климатологи объяснили аномальное потепление в Алтайском крае. А в нашей фотоленте – Барнаул в ноябрьской неге.