Все преподаватели с расформированной кафедры журналистики перейдут на новую кафедру

03 октября 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

Журналистика будет отдельным направлением на новой объединенной кафедре журналистики, медиа и рекламы, которая появится 1 января 2025 года в АлтГУ. Права студентов при таком переходе никак не пострадают, и ни один преподаватель с расформированной кафедры журналистики не уйдет. Об этом amic.ru рассказала бывшая заведующая кафедрой теории и практики журналистики Елена Лукашевич.

По словам Лукашевич, на новой кафедре будет три отдельных направления подготовки: "Журналистика", "Медиакоммуникации", а также "Реклама и связи с общественностью".

"То, что мы в перспективе станем единой кафедрой, было в планах руководства. Это естественный процесс, хотя мы ожидали его после принятия новых государственных стандартов. Скандала тут никакого нет. У трех направлений будут общие предметы – например, история, физкультура и другие. Но основу составят наши профильные дисциплины. Права и профессиональные интересы наших студентов-журналистов не пострадают – это точно, мы будем по-прежнему их учить и "защищать", – отметила Лукашевич.

По словам преподавателя, в этом году на "журналистику" удалось набрать две группы первокурсников на очный бакалавриат, а также студентов-заочников, "вечерников" и магистрантов. Поэтому журналистика остается востребованной специальностью, и студентов на направлении очень много, подчеркнула бывшая завкафедрой.

Сама Лукашевич свой пост покинула в начале июля 2024 года, причем по собственному желанию. Это решение она приняла еще до того, как стало известно об объединении, сейчас она работает профессором кафедры теории и практики журналистики.

"Это мое решение. Я попросила об уходе еще в прошлом семестре, в том учебном году. Покидаю пост добровольно, сама. Место заведующего освобождалось, и руководство посчитало нужным сделать все сейчас, чтобы не заниматься тем же самым через два года. При этом я избралась профессором и останусь преподавателем", – пояснила Лукашевич.

Заведовать объединенной кафедрой, вероятно, будет доцент кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью АлтГУ Екатерина Валюлина. Точное решение по этому поводу будет принимать руководство вуза, отметила Лукашевич.

Напомним, что об объединении кафедры теории и практики журналистики с кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью объявили на ученом совете АлтГУ 24 сентября 2024 года. Первый проректор по учебной работе АЛТГУ Евгения Жданова пояснила, что решение связано с текущими трендами. Также слияние двух кафедр должно придать импульс развитию образовательных программ АлтГУ.