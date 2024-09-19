Права военных и их семей стали главной темой обращений к алтайскому омбудсмену

Серьезных нарушений прав человека в 2024 году не зафиксировали

19 сентября 2024, 06:40, Антон Дегтярев

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края в 2024 году чаще всего обращались к уполномоченному по правам человека Антону Васильеву за содействием в защите прав военнослужащих и членов их семей. Кроме того, вопросы часто касались заключенных в тюрьмах или оказания гражданам правовой помощи. Об этом Васильев рассказал на онлайн-конференции 17 сентября 2024 года.

Снизилось число обращений, которые связаны с работой судов, жилищными вопросами и с защитой прав на социальное обеспечение.

Обратиться к уполномоченному по правам человека можно письменно по адресу: ул. Партизанская, 69; по электронной почте: upch@alregn.ru; через интернет-приемную на сайте upch.alregn.ru; по телефону +7 (3852) 66-71-00 или на личном приеме, которые проводятся с 09:30 до 13:00 во вторник, четверг и пятницу.

"Всем заявителям мы рекомендуем в обращении наиболее полно излагать обстоятельства нарушения прав гражданина, а также прикладывать к нему имеющиеся у них ответы государственных органов, судебные решения, а также иные документы по делу", – отметил Васильев.

При этом, подчеркнул уполномоченный, в регионе не зафиксировали массовых и систематических нарушений прав человека за последние месяцы. Для профилактики таких нарушений ведется работа по правовому просвещению жителей региона, напомнил он.

Васильев добавил, что одна из главных задач омбудсмена сейчас – обеспечение системной и комплексной работы по правовому просвещению граждан. На данный момент эта работа состоит из отдельных акций, приуроченных к какой-то дате и рассчитанных на представителей определенных категорий, сказал он.

Уполномоченный рекомендует правительству Алтайского края как можно скорее принять комплексный нормативный правовой документ, который бы регулировал региональные основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. По мнению Васильева, в нем должен быть определен круг просветительских мероприятий, индикаторы оценки их эффективности, дорожная карта, субъекты реализации и формы контроля.

Напомним, что на том же онлайн-форуме Антон Васильев рассказал и о том, что в 2024 году ему поступило пять жалоб от жертв юристов-мошенников. Причем пострадавшими от обманщиков в последнее время оказываются пожилые люди и родственники участников СВО. Подробнее об этом можно прочитать здесь.