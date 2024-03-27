Предыдущее облако плазмы вызвало эффект полярного сияния

27 марта 2024, 13:21, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Магнитная буря, которая обрушилась на планету 25 марта, окутала ее облаком плазмы. Из-за этого местами появился даже эффект полярного сияния, который было видно и в Алтайском крае. Но некоторые СМИ предупреждают, что одной бурей дело не ограничится, и вскоре может прийти новая.

Рассказываем, будет ли новая магнитная буря 27 марта и какой мощности она может достичь.

1 Будет ли магнитная буря 27 марта 2024 года? Не факт. По крайней мере, в прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , на 27 марта предполагается относительно спокойная магнитная обстановка. Впрочем, магнитные бури возникают очень быстро. Порой предсказать их можно лишь за несколько часов. Поэтому вероятность магнитной бури в любом случае остается, но никаких достоверных данных о ней сейчас нет.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 27 марта? Мощность геомагнитных колебаний в течение практически всего дня составит 2 балла. Лишь изредка она будет усиливаться до 3 баллов. Впрочем, всё это относится к "зеленой" зоне. А значит, геомагнитная обстановка должна оставаться спокойной, полагают ученые.

3 Какова вероятность магнитной бури 27 марта? Лаборатория солнечной астрономии оценивает вероятность магнитной бури 27 марта невысоко - всего лишь в 5%.

4 Какова вероятность, что магнитная буря 27 марта будет очень сильной? Вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальная - лишь 1%.