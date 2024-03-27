Правда ли, что 27 марта на Землю обрушится новая магнитная буря?
Предыдущее облако плазмы вызвало эффект полярного сияния
27 марта 2024, 13:21, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Магнитная буря, которая обрушилась на планету 25 марта, окутала ее облаком плазмы. Из-за этого местами появился даже эффект полярного сияния, который было видно и в Алтайском крае. Но некоторые СМИ предупреждают, что одной бурей дело не ограничится, и вскоре может прийти новая.
Рассказываем, будет ли новая магнитная буря 27 марта и какой мощности она может достичь.
1
Будет ли магнитная буря 27 марта 2024 года?
Не факт. По крайней мере, в прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 27 марта предполагается относительно спокойная магнитная обстановка.
Впрочем, магнитные бури возникают очень быстро. Порой предсказать их можно лишь за несколько часов. Поэтому вероятность магнитной бури в любом случае остается, но никаких достоверных данных о ней сейчас нет.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 27 марта?
Мощность геомагнитных колебаний в течение практически всего дня составит 2 балла. Лишь изредка она будет усиливаться до 3 баллов. Впрочем, всё это относится к "зеленой" зоне. А значит, геомагнитная обстановка должна оставаться спокойной, полагают ученые.
3
Какова вероятность магнитной бури 27 марта?
Лаборатория солнечной астрономии оценивает вероятность магнитной бури 27 марта невысоко - всего лишь в 5%.
4
Какова вероятность, что магнитная буря 27 марта будет очень сильной?
Вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальная - лишь 1%.
5
А когда ожидается действительно мощная магнитная буря?
Если верить прогнозу, ухудшение геомагнитной обстановки ожидается 3, 4 и 5 апреля. В эти дни колебания усилятся до 4 баллов - это еще не магнитная буря, но уже "желтая" зона.
А пусть слабые, но зато настоящие магнитные бури прогнозируются на 20 и 21 апреля.
Впрочем, как мы уже говорили, порой геомагнитная обстановка меняется очень стремительно. А потому вероятность, что магнитная буря произойдет раньше, всегда остается.
Комментарии 0