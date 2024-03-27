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Правда ли, что 27 марта на Землю обрушится новая магнитная буря?

Предыдущее облако плазмы вызвало эффект полярного сияния

27 марта 2024, 13:21, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Магнитная буря, которая обрушилась на планету 25 марта, окутала ее облаком плазмы. Из-за этого местами появился даже эффект полярного сияния, который было видно и в Алтайском крае. Но некоторые СМИ предупреждают, что одной бурей дело не ограничится, и вскоре может прийти новая.

Рассказываем, будет ли новая магнитная буря 27 марта и какой мощности она может достичь.

1

Будет ли магнитная буря 27 марта 2024 года?

Не факт. По крайней мере, в прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 27 марта предполагается относительно спокойная магнитная обстановка.
Впрочем, магнитные бури возникают очень быстро. Порой предсказать их можно лишь за несколько часов. Поэтому вероятность магнитной бури в любом случае остается, но никаких достоверных данных о ней сейчас нет.
2

Какой будет геомагнитная обстановка 27 марта?

Мощность геомагнитных колебаний в течение практически всего дня составит 2 балла. Лишь изредка она будет усиливаться до 3 баллов. Впрочем, всё это относится к "зеленой" зоне. А значит, геомагнитная обстановка должна оставаться спокойной, полагают ученые.
3

Какова вероятность магнитной бури 27 марта?

Лаборатория солнечной астрономии оценивает вероятность магнитной бури 27 марта невысоко - всего лишь в 5%.
4

Какова вероятность, что магнитная буря 27 марта будет очень сильной?

Вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальная - лишь 1%.
5

А когда ожидается действительно мощная магнитная буря?

Если верить прогнозу, ухудшение геомагнитной обстановки ожидается 3, 4 и 5 апреля. В эти дни колебания усилятся до 4 баллов - это еще не магнитная буря, но уже "желтая" зона.
А пусть слабые, но зато настоящие магнитные бури прогнозируются на 20 и 21 апреля.
Впрочем, как мы уже говорили, порой геомагнитная обстановка меняется очень стремительно. А потому вероятность, что магнитная буря произойдет раньше, всегда остается.
Звёздное небо, кометы/ Фото: pexels.com

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магнитные бури

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