На окраине Барнаула засняли полярное сияние

Наблюдения проводились в окрестностях поселка Гоньба

25 марта 2024, 20:50, ИА Амител

Фото: Константин Гончаров / "Наблюдательный Барнаул"

На окраине Барнаула минувшей ночью засняли полярное сияние. Как сообщает "Наблюдательный Барнаул", фото сделал астроном и участник астроклуба Константин Гончаров.

Наблюдения проводились в окрестностях поселка Гоньба.

"На горизонте в направлении севера видно зеленоватое свечение. Это и было полярное сияние. По своей силе это небольшое сияние, но у нас его все таки сфотографировали", — добавили в сообществе.

Напомним, что минувшей ночью на Земле бушевала мощная магнитная буря. Она вызвана вспышкой на Солнце.