Правда ли, что Центробанк ограничит комиссии за снятие денег с кредиток?

Банки начали "прятать" сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие средств

07 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Кредитные карты / Фото: unsplash.com/Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk

Центробанк (ЦБ) озаботился кабальными условиями за снятие денег с кредитных карт в России. Сейчас, чтобы получить наличные средства, банки взимают за эту услугу порядка 4-6%. Помимо этого, большинство финансовых организаций еще и списывают фиксированный платеж за операцию. Как регулятор будет бороться с такой сверхдоходностью банков и как эти меры могут повлиять на доступность кредиток, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

За снятие наличных с кредиток всегда брали процент, почему сейчас это стало проблемой для ЦБ?

Вы правы, кредитные карты предназначены, в первую очередь, для оплаты ими товаров в магазинах, а за обналичивание всегда был предусмотрен процент. Однако буквально за последние несколько месяцев он существенно вырос. Если в январе 2024 года комиссия банков за обналичивание в среднем варьировалась от 1 до 3%, а размер фиксированной платы не превышал 500 рублей, то на данный момент процент за обналичивание вырос до 3,9-5,9%, а верхняя планка обязательного платежа поднялась до 590 рублей. Такие данные исследования предоставила пресс-служба финансового маркетплейса "Сравни".

При этом некоторые участники рынка не распространяют льготный период на такие операции и устанавливают по ним более высокую ставку, которая может приближаться к 70%, пишут "Известия".

Сама по себе рыночная комиссия за снятие денег с кредиток оправданна, однако если она превышает определенный уровень – это уже экстрадоходность. В этом случае необходимо включать высокий сбор в расчет полной стоимости кредита (ПСК). В этом убежден директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Какую комиссию установит Центробанк за снятие наличных с кредиток?

Регулятор пока только озаботился этой проблемой и для ее решения прорабатывает механизмы, чтобы пресечь такие практики.

Эксперты не сомневаются, что в итоге ЦБ ограничит максимальный уровень комиссии, однако прогнозы относительно ее размера они давать не берутся. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова убеждена, что даже комиссия в размере 1% уже является высокой, а 3-4% – вовсе завышенная.

В ЦБ подтверждают, что реклама банковских услуг зачастую создает иллюзию простоты и бесплатности. А на деле граждане могут нести более высокие расходы, чем они ожидают.

Если ограничения введут, как это может сказаться на доступности кредитных карт?

Если Банк России введет ограничения по комиссии за обналичку с кредиток, они могут стать менее доступными для клиентов. Могут появляться все новые комиссии, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота. Например, выпадающие доходы они могут компенсировать комиссиями за переводы с кредиток или благодаря развитию программ страхования.